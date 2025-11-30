Alfonso J. Ussía reivindica el Madrid "canalla y pícaro" que se resiste a desaparecer

El periodista y escritor Alfonso Javier Ussía ha presentado su nuevo libro, Bajo cielo (Círculo de Tiza), en el programa Fin de Semana de COPE con Cristina López Schlichting. Descendiente de una saga de escritores, como su padre, Alfonso Ussía, y su bisabuelo, Pedro Muñoz Seca, el autor se define como un cronista callejero que observa lo cotidiano para que la ciudad "no se nos olvide".

Madrid como género literario

Para Alfonso J. Ussía, Madrid no es solo un escenario, sino mucho más. "Paco Umbral siempre decía que Madrid era un personaje literario, pero yo no estoy de acuerdo, yo creo que es mucho más, yo creo que es un género en sí mismo", ha afirmado. Según el escritor, la capital "lleva siendo durante cientos de años el lugar que conquistar", donde "se viene a triunfar o a fracasar", y esa memoria impregna sus calles de "derrota, de triunfo, de alegría, de pena".

Ussía ha mostrado su preocupación por los retos que afronta la ciudad, como la gentrificación y la pérdida de identidad, ejemplificada en el cierre del Café Gijón. Ha lamentado que muchos se quejan de que estos lugares desaparezcan, pero no contribuyen a mantenerlos. "Al final lo dejábamos, que era un sitio para los turistas, y luego, pues nos da mucha pena que cierre, pero no ayudamos a mantenerlo", ha señalado.

Si queremos tener esos mitos, esos lugares tan nuestros, somos los primeros que tenemos que mantenerlo"

En este sentido, ha hecho un llamamiento a la acción: "Si queremos tener esos mitos, esos lugares tan nuestros que te crean esa identidad tan canalla y de hampa, pero a la vez tan picaresca y tan bonita, somos los primeros que tenemos que mantenerlo", ha insistido.

El peso del apellido

Durante la entrevista, ha explicado la razón de la letra J en su firma, que sirve para distinguirse de su padre. Tras una discusión, acordaron que la "J" de Javier separara "lo brillante de su talento con lo poco y lo amateur y lo aprendiz que puedo ser yo a su lado". Ussía ha confesado sentir un "orgullo enorme" por su apellido, que es "la razón por la cual me dedico a la literatura".

Para conocer a su padre, una figura muy pública, tuvo que leerle. "Mi obsesión era coger el periódico ABC antes de que él recortara su página", ha recordado. Esta costumbre le permitió entender su pensamiento y, además, aprender a escribir, y el libro 'Bajo cielo' está, de hecho, dedicado a él "por enseñarte el valor de las palabras".

En el fracaso yo creo que está la universalidad de todas las personas"

Ussía también ha reflexionado sobre el éxito y el fracaso, un tema central en una ciudad como Madrid. "En el fracaso yo creo que está la universalidad de todas las personas", ha aseverado, defendiendo que "hay que ser un poco más humano con el tema del fracaso y encontrarle la belleza a todo". Para él, el intento de miles de personas por triunfar en la capital, aunque no lo lograran, "hace que sea también una ciudad tan bonita, tan espectacular".

Una universidad de calle con Antonio Vega

El autor ha recordado su juventud, cuando a los 20 años fue asistente del músico Antonio Vega. Aquella experiencia fue "una suerte", una "universidad de calle" y una "pérdida de inocencia", según sus palabras. Ha descrito al cantante como "una estrella que brillaba tanto que era fugaz" y un "puro talento", uno de "los grandes genios que ha dado el siglo XX en España".

Finalmente, Ussía ha reivindicado la conexión entre Madrid y Barcelona como "las dos grandes ciudades hermanas de este país" y ha lamentado el daño que los nacionalismos le han hecho a la ciudad condal. 'Bajo cielo' recoge una selección de las crónicas que el autor ha publicado en el diario ABC, siguiendo la estela de grandes cronistas madrileños como Camba, González Ruano o Azorín.