La historia no contada de EE.UU: López Linares destapa la raíz hispana que define a la nación

El cineasta José Luis López Linares ha estrenado este viernes su nuevo documental, 'We the Hispanos', la tercera entrega de una trilogía que revisa la historia hispánica tras España, la primera globalización e Hispanoamérica. En una entrevista con Cristina López Schlichting en el programa ‘Fin de Semana’, el director desvela que el origen de Estados Unidos es tanto hispano como anglosajón, una realidad que, asegura, ha sido sistemáticamente ignorada.

López Linares sostiene que su objetivo es dejar claro que Estados Unidos es un país en el que lo hispano es confundacional con lo anglosajón. De hecho, EE. UU. es el segundo país de la hispanidad después de México, con más hispanohablantes que España o Colombia. Este crecimiento demográfico y cultural es, según el cineasta, un fenómeno imparable: "La hispanización de Estados Unidos va a toda velocidad, es inevitable y va a ser más pronto que tarde".

Una historia anterior al inglés

El documental desmonta la idea de un origen puramente anglosajón. "En gran parte del territorio de Estados Unidos se habló mucho antes español que inglés", afirma López Linares. Un ejemplo es la famosa celebración del pavo de Acción de Gracias, que tuvo lugar 70 años antes en San Agustín (Florida) con una misa católica. La presencia española, recuerda, llegó incluso hasta Alaska, con un asentamiento en la isla de Vancouver a finales del siglo XVIII.

José Luis López Linares

Mientras se redactaba la constitución de Estados Unidos, Fray Junípero Serra estaba construyendo misiones en la costa del Pacífico, desde San Diego hasta San Francisco. Esta simultaneidad de eventos demuestra, según la película, que dos culturas estaban dando forma al continente al mismo tiempo. El director también destaca la supervivencia de las poblaciones indígenas en los antiguos virreinatos de Nueva España, en contraste con su práctica extinción en otras zonas, y subraya que "nunca hubo reservas en ninguna parte del imperio español".

La huella española en la cultura americana

La influencia hispana es palpable en elementos icónicos de la cultura estadounidense. El cowboy o vaquero del oeste tiene su origen en la tradición ganadera de Castilla y la charrería de Salamanca, que pasó a México y de ahí al norte. Además, productos como las naranjas de California, las vides que dieron fama a su vino, los caballos, las vacas y las ovejas fueron introducidos por los españoles.

Incluso la música, como el jazz, tiene una deuda con esta herencia. El documental recoge el testimonio de músicos como Arturo O’Farrill y recuerda a pioneros como Jelly Roll Morton, quien afirmaba que "sin el Spanish tingle no se puede hacer jazz". Este "toque hispánico" es considerado fundamental en el nacimiento del género.

Uno de los padres fundadores, Thomas Jefferson, no solo era un admirador del Quijote, sino que adoptó el Real de a 8 español como moneda para salvar la economía de la joven nación. "Él dijo que el Real de a 8 había salvado a los Estados Unidos", explica López Linares, ya que los primeros dólares incluían una imagen de la moneda española para certificar su valor.

De California a Nueva Orleans

La toponimia también cuenta esta historia. California debe su nombre a una novela de caballería española, mientras que el famoso Barrio Francés de Nueva Orleans es, en realidad, de arquitectura española, ya que la ciudad fue reconstruida por España tras un incendio. Calles como Bourbon Street proceden de la española "Calle Borbón".

Alamy Stock Photo Bourbon Street en New Orleans, Louisiana

El documental también narra anécdotas curiosas, como la campaña que se tuvo que realizar en West Hollywood para corregir los nombres de las calles. La ausencia de la letra "ñ" en inglés provocó que una vía llamada "Año Nuevo" figurara en los carteles como "Ano Nuevo", generando situaciones cómicas al explicar su significado.

Tras el éxito de sus anteriores trabajos, que congregaron a casi 80.000 espectadores en los cines solo con Hispanoamérica, López Linares tiene grandes planes para We the Hispanos. Se está preparando un estreno en 500 o 600 cines de Estados Unidos para octubre, coincidiendo con el Mes de la Herencia Hispana, con el objetivo de que la población hispana "tome conciencia con orgullo de su identidad".