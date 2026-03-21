Juan José Esquinas, responsable de una gasolinera de Ocaña: "Habíamos visto unas subidas similares cuando la guerra de Ucrania, pero no en estos saltos tan grandes"

'Fin de Semana' se ha desplazado este sábado a Ocaña (Toledo) para conocer de primera mano las impresiones de los sectores más afectados por la crisis de precios.

El equipo ha visitado una gasolinera de la cooperativa 'La Mesa de Ocaña', un punto de repostaje clave para agricultores y ganaderos de la zona que afrontan una escalada de costes sin precedentes.

Allí, el responsable de la estación de servicio, Juan José Esquinas, ha analizado la situación con Diego González. La conversación se ha centrado en las medidas anunciadas por el Gobierno, como la ayuda de 20 céntimos por litro y la rebaja del IVA, que entrarán en vigor en las próximas horas, y su impacto real para los profesionales del campo y el transporte.

Subidas de hasta el 70% en 21 días

La situación es crítica. Según ha detallado Esquinas, en los últimos 21 días, coincidiendo con el conflicto en Irán, el precio del gasóleo A (para coches y camiones) ha pasado de 1,30 a 1,76 euros, un aumento de 46 céntimos.

El caso del gasóleo B, utilizado por los tractores, es aún más grave: ha escalado de 0,90 a 1,41 euros, lo que supone una subida de 50 céntimos o, en términos porcentuales, de casi un 70 por 100.

Juan José Esquinas ha confesado no haber visto nunca una escalada tan drástica y repentina. "Habíamos visto unas subidas similares cuando la guerra de Ucrania, pero no en estos saltos tan grandes. Aquí esto nos pilla por sorpresa, no hay una evolución normal, sino que viene un día, aparece con unos precios altísimos y nos tenemos que adaptar, no lo habíamos visto".

Viene un día, aparece con unos precios altísimimos y nos tenemos que adaptar" Juan José Esquinas Responsable de una gasolinera en Ocaña

Ante esta volatilidad, ha señalado que la postura de las grandes proveedoras es inflexible. La cooperativa de segundo grado que les suministra el combustible, UTECOM, les traslada los precios que marcan petroleras como CEPSA, BP o Repsol. "Ellos simplemente son las proveedoras, es decir, de esto lo tengo, si lo quieres lo compras y si no lo dejas", ha lamentado Esquinas.

Una ayuda 'insuficiente' para el sector

Sobre el paquete de ayudas del Gobierno, el responsable de la gasolinera se ha mostrado escéptico. "Todas las ayudas siempre son bienvenidas, pero, si la consideras en las circunstancias actuales, es insuficiente".

En su opinión, la medida "tenía que haber sido antes, tenía que haber sido mayor y más directa".

Todas las ayudas siempre son bienvenidas, pero, es insuficiente" Juan José Esquinas Responsable de una gasolinera en Ocaña

Esquinas también ha calificado la bajada del IVA del 21% al 10% de "un poco relativo", ya que muchos de sus clientes, al ser profesionales, ya se desgraban este impuesto. "Si cobran IVA por otro lado, se desgravan este, lo van a tener un poco más crudo para recuperar dinero", ha explicado, sugiriendo que para ellos la ventaja es nula.

A pesar de ello, ha admitido que la bonificación de 20 céntimos sí supone un alivio tangible. "Hay vehículos tractores que echan 250 y 300 litros en un depósito. 20 céntimos por litro es mucho dinero, estamos hablando de 40 o 50 euros por depósito. Por supuesto que ayuda, no hay ninguna duda". Sin embargo, ha insistido en que no compensa la "disparatada" subida acumulada.

La entrevista también ha revelado episodios de pánico entre los consumidores. Al inicio de la escalada de precios, el miedo al desabastecimiento provocó que la gasolinera se quedara "sin combustible durante dos días" porque los clientes acapararon carburante. "La gente se llevó 3 y 4.000 litros, los que podían guardarlos en depósitos, porque había mucho miedo", ha concluido.