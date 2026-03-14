Guillermo Pulido, experto en Defensa: "Es mucho más barato ir donde está el misil y destruirlo in situ que derribarlo en vuelo"

Cuando la guerra entre Irán e Israel ha entrado en su segunda semana, la complejidad del conflicto desconcierta a los analistas. Para arrojar luz sobre la situación, el programa Fin de Semana de Cope, conducido por Cristina López Schlichting, ha contado con la intervención del politólogo y analista de defensa Guillermo Pulido. El editor de la revista 'Ejércitos' ha desgranado las capacidades militares de los contendientes y las claves estratégicas que definirán la duración de la contienda.

Una guerra asimétrica

Guillermo Pulido ha descrito el ejército iraní como una fuerza considerable en número, con aproximadamente 600.000 hombres, un millar de carros de combate y cientos de aviones y helicópteros. Sin embargo, ha subrayado que “la diferencia tecnológica a la hora de hacer una guerra de armas de misiles, pues, es muy superior la de Israel”, especialmente con el apoyo de Estados Unidos. Esta superioridad ha permitido a las fuerzas israelíes y estadounidenses destruir de forma sistemática activos iraníes, como submarinos y buques minadores, incluso antes de que pudieran ser desplegados.

A pesar de esta inferioridad tecnológica, la verdadera fortaleza de Irán reside en su arsenal de misiles. Según el analista, el país persa cuenta con unos 5.000 misiles balísticos, miles de misiles de crucero y decenas de miles de drones kamikaze. “Ese evidentemente es su punto”, ha afirmado Pulido, explicando que esta capacidad es la que le permite mantener el pulso en el conflicto y seguir representando una amenaza significativa.

La 'guerra de salvas' y el factor económico

Aunque las defensas iraníes han sido mermadas, la guerra continúa porque la proximidad de Irán al Golfo Pérsico le permite golpear objetivos de alto valor económico como petroleros, depósitos de combustible y aeropuertos internacionales con un número reducido de proyectiles diarios. No obstante, Pulido ha señalado que la cantidad de misiles que lanza Irán actualmente es “muy pequeña” en comparación con conflictos anteriores, debido a la destrucción de sus lanzadores y bases de almacenamiento.

En cuanto a la guerra informativa y el debate sobre los costes, el analista ha desmontado la idea de que la contienda sea más cara para la alianza de Israel y EE. UU. Aunque un interceptor es más caro que un misil iraní, Pulido ha explicado que la estrategia aliada se basa en la prevención. “Es mucho más barato llevar drones a la base de misiles iraníes y destruirlos con municiones que cuestan 20.000 o 30.000 dólares”, ha comentado. Esta táctica de destruir las amenazas “in situ” es lo que él denomina una guerra de salvas, un modelo que incentiva los ataques preventivos para hacer el enfrentamiento económicamente sostenible.

Las defensas de Israel y la estructura de mando iraní

Respecto a la efectividad del famoso escudo antimisiles de Israel, Pulido ha aclarado por qué algunos proyectiles logran impactar. Por un lado, ningún sistema es infalible. Por otro, Irán está empleando misiles con submuniciones: una ojiva que se abre en altitud y libera decenas de proyectiles más pequeños. Una vez liberados, “es imposible para ningún sistema de misiles destruir estas submuniciones, porque son muy pequeñas”, lo que les permite caer y causar daños en superficie, como se vio en el ataque que afectó a varios aviones cisterna estadounidenses.

Sobre la estructura de mando iraní, el experto ha descrito su doctrina de “defensa mosaico” como una fortaleza a corto plazo y una debilidad a largo. Esta descentralización permite a los comandantes regionales operar con autonomía, dificultando descabezar el mando. Sin embargo, a largo plazo, esta falta de coordinación y el aislamiento del liderazgo político podrían “generar conspiraciones” internas si el coste de la guerra se vuelve insostenible para el país.

Si el objetivo es destruir el programa de misiles y nuclear iraní, la guerra podría acabar en semanas"

Finalmente, sobre la duración de la guerra, Guillermo Pulido ha planteado dos escenarios. Si el objetivo de Estados Unidos e Israel se limita a destruir el programa de misiles iraní y su programa nuclear, “la guerra podría acabar en cuestión de semanas”, ya que el principal daño militar ya se ha infligido. Sin embargo, si Irán considera que es una guerra existencial y pasa a una ofensiva total para “dar una gran lección de coste”, el conflicto podría volverse indefinido. En ese caso, la única salida sería un cambio de régimen en Irán, un escenario que “podría durar años”.