Donald Trump, evacuado ileso tras un tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

El presidente estadounidense, Donald Trump, fue evacuado de manera abrupta este sábado de la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca después de que un hombre armado, que fue interceptado y detenido, intentara entrar al evento.

Los centenares de asistentes a la cita, que incluían a la plana mayor del gobierno tuvieron que ser evacuados.

Trump explicó minutos después en una rueda de prensa en la Casa Blanca, que el atacante era un "loco" y un "lobo solitario" que no llegó a traspasar el perímetro de seguridad en el que el mandatario cenaba acompañado de la primera dama, Melania Trump, el vicepresidente, JD Vance, y centenares de periodistas y miembros del mundo de la política de Washington.

La fiscal general de Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, indicó en una rueda de prensa posterior que el atacante ingresó en el perímetro de seguridad armado con una escopeta y se encuentra "vivo" y hospitalizado y bajo vigilancia tras se neutralizado en los mismos pasillos del Hotel Washington Hiltoon donde se celebraba la cena de la Asociación de Corresponsables de la Casa Blanca.