Elena Valenciano y Soraya Rodríguez ponen voz al drama silenciado de la violencia machista: "Las víctimas no son solo las mujeres asesinadas"

Con la estremecedora cifra de que cada 6 horas muere una mujer asesinada en la Unión Europea, las políticas Elena Valenciano y Soraya Rodríguez presentan en 'Fin de Semana' su libro 'Después del minuto de silencio' (La Esfera).

En él, dan un paso más allá del homenaje para explorar qué sucede con las familias de las víctimas de la violencia machista y por qué, a pesar de los avances, la lacra persiste. Ambas exponen la necesidad de analizar un problema que consideran "histórico" y "estructural".

Durante la entrevista, Valenciano ha señalado que, aunque se combate desde hace relativamente pocos años, la violencia de género "es muy profunda en la cultura de nuestras sociedades", por lo que su erradicación "necesita de muchos medios, muchos recursos, muchas voces".

Por su parte, Rodríguez ha aportado un dato clave: la mayoría de las mujeres asesinadas no habían denunciado, convirtiendo este tipo de crimen en "el delito menos denunciado de todos los que existen". Esto evidencia, a su juicio, que queda "muchísimo por hacer".

El origen del control

Ambas autoras coinciden en que la raíz del problema reside en el deseo de control por parte del hombre. "Es la voluntad de ser libres de estas mujeres la que vuelve a los hombres asesinos", ha afirmado Elena Valenciano, al explicar que la mayoría de los casos del libro se desencadenan cuando ellas deciden separarse.

Soraya Rodríguez ha ido más allá, definiendo la violencia machista como algo más profundo que un acto aislado: "Los asesinatos machistas no son solo una conducta, son una cultura". Según explica, los asesinos comparten una "estructura mental" que les hace creer que la mujer debe estar supeditada a su voluntad.

Los asesinatos machistas no son solo una conducta, son una cultura" Soraya Rodríguez Exportavoz socialista

Esta cultura del control, han advertido, se está adaptando a los nuevos tiempos, especialmente entre los jóvenes. Valenciano ha destacado la "brecha enorme" que existe entre las aspiraciones de libertad de las chicas jóvenes y la mentalidad de control que persiste en muchos chicos.

Rodríguez ha añadido que, aunque las herramientas cambien, la esencia es la misma: "Han cambiado de plataforma, porque hablamos de violencia online, de acoso online, pero al final es la misma violencia, el mismo acoso de siempre".

Redacción Digital 'Después del minuto de silencio', el libro de Elena Valenciano y Soraya Rodríguez que da voz a las familias de las víctimas de violencia machista

Historias que destapa el libro

El libro recoge historias como la de Teresa, una enfermera de 22 años asesinada en Bruselas por su expareja con más de 100 puñaladas porque no aceptaba que ella no quisiera volver.

También se narra el caso de Lobna, una mujer inmigrante que, a pesar de denunciar un "maltrato físico continuado brutal", fue catalogada con un riesgo "medio" por el sistema VioGén, que según Rodríguez, "está fallando en esa apreciación del riesgo" y "debe ser revisado".

Especialmente duro es el caso de Sonia, asesinada por su marido, guardia civil, quien fingió un suicidio. Valenciano ha relatado cómo, durante la investigación, la hija pequeña de ambos fue obligada a visitar al presunto asesino de su madre.

"El Estado fracasa, fracasa cuando no protege a una mujer, y fracasa de nuevo cuando no protege a sus hijos", ha sentenciado Valenciano al denunciar la "enorme falta de empatía" del sistema judicial y administrativo en estos procesos.

El estado fracasa, fracasa cuando no protege a una mujer, y fracasa de nuevo cuando no protege a sus hijos" Elena Valenciano

El libro también aborda cómo esta violencia se enquista en las familias, como en la historia de Antonia, cuyo padre asesinó a su madre y, años más tarde, su yerno asesinó a su propia hija. Un caso que demuestra la repetición de patrones y cómo la percepción de la violencia ha cambiado, ya que Antonia solo se reconoció como víctima al ver la historia repetirse en su hija.

Getty Images Violencia machista

La soledad de las víctimas

Al final de la entrevista, Elena Valenciano ha reconocido que una de las cosas que ha aprendido escribiendo el libro es "lo lejos que está la burbuja de la política" y la legislación "de la realidad que viven estos seres humanos".

Por su parte, Soraya Rodríguez ha concluido con una llamada a la acción: la necesidad de crear una "asociación a nivel nacional de familiares de víctimas de violencia de género" para romper el estigma y que las familias, como la madre de Teresa, puedan hablar con otras personas "que haya sufrido lo mismo".