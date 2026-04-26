"Las damas medievales hispanas eran gentes de armas tomar, no damiselas que tiraban la trenza por la torre para que las fueran a rescatar"

La periodista Isabel San Sebastián ha presentado su nueva novela, La venganza del apóstol (Plaza y Janés), la séptima entrega de su exitosa saga sobre la Reconquista. En una entrevista en el programa Fin de Semana con Cristina López Schlichting, la autora ha desgranado las claves de una obra que arranca en la decisiva batalla de las Navas de Tolosa en 1212 y que ha salido con una primera edición de 35.000 ejemplares.

Un viaje sensorial a la Edad Media

San Sebastián define la novela histórica como lo más parecido a un viaje en la máquina del tiempo. Su objetivo principal, explica, es entretener y emocionar al lector, pero siempre desde el rigor histórico. "Puedes rellenar los huecos que deja la historia con imaginación, que es lo que yo hago, pero la parte histórica tiene que ser rigurosa", ha afirmado.

Para la autora, la clave está en sumergir al lector en la época, contándole lo que va a ver, lo que va a comer, lo que va a oler. Esta inmersión permite vivir la aventura en el contexto real en el que se producen los hechos, aprendiendo sobre las costumbres, la vestimenta o la organización de las casas en la Castilla medieval.

Las Navas de Tolosa: la unidad frente al "ISIS del siglo XIII"

La novela recrea con crudeza la batalla de las Navas de Tolosa, librada el 16 de julio de 1212 bajo un calor abrasador. San Sebastián describe la angustia de los 12.000 guerreros cristianos enfundados en armaduras de más de 30 kilos frente a los más de 20.000 soldados almohades. "Es un episodio épico que en otro país habría dado lugar a incontables películas", ha señalado.

La escritora subraya que la victoria cristiana fue posible gracias a un hecho insólito: la unidad de los reyes cristianos. "Lucharon los tres reyes, el de Castilla, el de Navarra y el de Aragón", ha recordado, destacando que vencieron a pesar de la inferioridad numérica y la desventaja estratégica. "Vencieron porque lucharon unidos, y eso es algo que no aprendemos", ha lamentado.

San Sebastián es contundente al describir al imperio almohade, al que compara con los yihadistas actuales. "Lo que se paró en las Navas de Tolosa no era el islam de la luz y de la tolerancia y de la convivencia, no, no, era el ISIS", ha sentenciado. La autora desmonta el mito de la convivencia pacífica, explicando que los almohades, fanáticos que venían de África, aterrorizaban incluso a los andalusíes.

En la novela se narra la brutalidad de la conversión forzosa que padecieron las comunidades mozárabes en ciudades como Córdoba. A los cristianos que permanecían en territorio musulmán "les dieron a elegir directamente entre convertirse o ser pasados a cuchillo, no había más opción", ha explicado la periodista.

Mujeres de armas tomar y un amor truncado

La obra también pone el foco en el papel de las mujeres en la Edad Media, lejos del estereotipo de la damisela en apuros. Un ejemplo es el personaje histórico de Aurembiaix de Urgell, una condesa que "se viste de hierro y defiende la fortificación junto con sus damas" cuando su castillo es atacado.

Las damas medievales hispanas eran gentes de de armas tomar, no eran damiselas que tiraban la trenza por la torre para que las fueran a rescatar" Isabel San Sebastián Periodista y escritora

"Las damas medievales hispanas eran gentes de armas tomar, no damiselas que tiraban la trenza por la torre para que las fueran a rescatar", ha insistido San Sebastián. Otro personaje femenino central es Berenguela de Castilla, una reina que, aunque abdicó en favor de su hijo Fernando el Santo, fue "absolutamente determinante" como consejera desde la sombra.

La novela también aborda la historia de amor truncada de Berenguela y el rey Alfonso de León, quienes se amaban profundamente pero fueron obligados a separarse por el Papa alegando consanguinidad. "Culminaba en ellos una operación de estado fundamental para la cristiandad hispana", ha detallado la autora sobre la unión que pudo cambiar la historia.

La saga, que ya ha recorrido desde los inicios de la resistencia en Asturias hasta la reconquista de Córdoba y Sevilla, no terminará aquí. Isabel San Sebastián ha confirmado su intención de continuar la narración hasta el final del proceso: "Yo me he propuesto novelar toda la Reconquista, y la Reconquista culminó en Granada. Así que de aquí nos iremos a Granada y a la gran reina Isabel".