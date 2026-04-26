Christian Gálvez (45): "Ser creyente es hoy ser punk. A mi Dios no me llamó por mi nombre, pero sí me envió un ángel que se llama Patricia, que me rescató y me devolvió la fe"

El presentador y escritor Christian Gálvez ha hablado de su profunda transformación personal y profesional en una entrevista con Cristina López Schlichting en el programa 'Fin de Semana'. Gálvez ha asegurado que su yo actual tiene paz porque ha logrado consumar su propósito, un cambio que también ha redirigido su carrera literaria hacia temas espirituales con su nueva novela, 'He vencido al mundo'.

Ser creyente es lo nuevo punk rock

Gálvez ha afirmado que "ser creyente es hoy ser punk", definiéndolo como "lo nuevo punk rock". Según ha explicado, antes lo rebelde era ser ateo, pero ahora el acto disruptivo es "perder la vergüenza o el pudor a decir, soy creyente". Considera que la gente ya no teme el qué dirán, y aunque lo ve normalizado en el deporte, ha señalado que es "más raro" en el ámbito de la comunicación audiovisual.

El sacrificio para encontrar un propósito

Al ser preguntado por la diferencia entre su versión pasada y la actual, Gálvez ha sido claro: "el de ahora tiene paz". Ha confesado que el problema era suyo por no estar alineado con su propósito, que no era otro que "ser padre". Para conseguirlo, "decidí sacrificarlo todo", asumiendo que sería criticado y que iba a "quedar como un verdugo".

En ese momento oscuro, ha relatado, encontró la salvación. "A mi Dios no me llamó por mi nombre, pero sí me envió un ángel, que se llama Patricia, que me rescató y me devolvió la fe en absolutamente todo, incluido la fe en Dios", ha confesado. Este giro fue fundamental para hallar la felicidad que buscaba para sí mismo y para los demás.

Una nueva mirada a Judas y María

Su nueva novela, He vencido al mundo, aborda la crucifixión desde la perspectiva de quienes lo perdieron absolutamente todo: Judas y María, su madre. Con ella, Gálvez busca "rellenar esos silencios que hay en el Nuevo Testamento", centrándose en la emoción para contar la historia desde "la luz y desde la oscuridad".

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El libro presenta a un Judas diferente, un "hombre extraordinariamente guapo" y cercano a Jesús, lo que lleva a Gálvez a plantear una "pregunta incómoda": "¿quién no traicionó a Jesús?". Recuerda que "Judas la entrega, Pedro la niega" y los demás apóstoles, salvo Juan y las mujeres, desaparecieron.

Gálvez también ha desafiado la narrativa tradicional sobre la muerte de Judas, explicando que solo el evangelio de Mateo recoge que se ahorcó. En cambio, Hechos de los Apóstoles ofrece otra versión, lo que abre un "mundo de posibilidades desde el punto de vista de la ficción".

El escritor también ha hablado de su propio camino de fe, rememorando cómo se enfadó con Dios en 2009 tras presenciar la explotación sexual en Camboya. Ahora se reconcilia con la injusticia "sabiendo que todo forma parte de un plan" y ha pasado de la negación a una convicción rotunda: "No te puedo decir que yo creo en dios, porque tengo la certeza absoluta de que existe".

Un momento clave en esta conversión fue su viaje a Tierra Santa junto a su mujer, Patricia. "Para mí es un antes y un después", ha afirmado. Esa experiencia, sumada al apoyo de la comunidad franciscana, consolidó su decisión de escribir sobre estos temas, sin importarle las posibles críticas.

Finalmente, Gálvez ha reflexionado sobre la creciente necesidad de espiritualidad en la sociedad, una búsqueda de sentido que a menudo conduce a la religión. No obstante, se ha mostrado cauto ante el "postureo" en redes sociales, mostrando su sorpresa por los "influencers retransmitiendo sus bautizos", aunque cree que, incluso en ese caso, "termina ayudando a acercar de una u otra manera" el mensaje.