Chus Mateo, en El Partidazo de COPE, extiende la mano a Ricky Rubio: "Habrá un hueco para él cuando decida venir a la selección"

El nuevo proyecto de Chus Mateo al frente de la Selección Española de baloncesto ha comenzado con una trabajada victoria. El equipo se impuso a domicilio a Dinamarca por 64-74 en el primer partido de la fase de clasificación para el Mundial, en lo que supuso el debut del técnico en el banquillo. Tras el encuentro, Mateo atendió a los micrófonos de 'El Partidazo' de COPE para analizar sus primeras sensaciones y las líneas maestras de su nueva etapa.

Un debut muy esperado

Mateo confesó haber vivido la previa con emoción e impaciencia. 'Estaba deseando que llegara este día, porque se hace larga la espera', admitió. Aunque reconoció haber sentido 'cierto nerviosismo hasta que ha llegado el partido', aseguró que 'luego en el partido se te quitan los nervios'. La celebración de los jugadores, que le empaparon en el vestuario, puso el broche a un 'debut esperado' que no olvidará.

Durante los dos meses previos a su estreno, el seleccionador ha recorrido España para reunirse con los jugadores. 'He intentado hacer un poco de todo', explicó sobre su método. 'Quería que los jugadores me conocieran en primera persona', afirmó, y para ello no dudó en tomar cafés o esperarles en los vestuarios tras sus partidos para 'compartir un poco también mi ilusión con ellos'.

El futuro de la Selección

Uno de los nombres propios es el de Ricky Rubio. Mateo fue claro sobre su posible regreso: no le meterá prisa. 'Hay que dejarlo estar', comentó, añadiendo que lo más importante ahora es 'verle sonreír y disfrutar del baloncesto'. El técnico le abre las puertas de par en par: 'Claro que habrá un hueco para él en el momento que él decida venir'.

Ojalá podamos tener un volumen mayor de jugadores españoles en la liga" Chus Mateo

Mateo también se refirió al momento actual del equipo, recordando que la historia del baloncesto español está llena de éxitos y que un mal resultado no debe generar un castigo constante. Para el técnico, el crecimiento futuro pasa por una apuesta decidida por el talento nacional y fue contundente: 'Ojalá podamos tener un volumen mayor de jugadores españoles en la liga'.

El seleccionador también abordó la complejidad de las 'ventanas' FIBA a mitad de temporada, un reto que le hace identificarse con otros seleccionadores como Luis de la Fuente en el fútbol. 'Nos ha tocado unas normas del juego donde tienes que desprenderte de jugadores, [...] ahora es así, tenemos que adaptarnos todos', reflexionó.

Finalmente, Chus Mateo calificó su debut como un 'recuerdo especial' y agradeció el compromiso de sus jugadores, a quienes prometió en el vestuario: 'No se me va a olvidar esta primera victoria'. La Selección Española ya piensa en su próximo compromiso, que será el próximo domingo contra Georgia en el pabellón Santiago Martín de la Laguna (Tenerife).