Carmen Lomana, implacable, desvela si realmente tiene mala relación con Isabel Preysler: "No hay nada más feo"

Carmen Lomana e Isabel Preysler han coincidido en un desfile de moda. Ambas socialités no tendrían supuestamente buena relación, según indican las redes y múltiples medios de comunicación. Pero, ¿es esto cierto? Lo hablamos directamente con una de sus protagonistas, Carmen Lomana, en su 'Hora Lomana' de 'Fin de Semana'

Asegura Lomana que se trata todo de un invento de la prensa y que recogen cosas que ella no ha dicho. "Decían que yo comentaba que era muy pesada. Jamás he dicho que era pesada. Porque es que no tengo opción, porque nunca he estado con ella tanto tiempo como para que me parezca pesada", explica Lomana en 'Fin de Semana'.

Lomana y Preysler

¿Y por qué hablan de esa mala relación si no es cierta? Cree nuestra colaboradora que, al no tener Preysler ahora pareja... pues "han visto a dos personas conocidas, a nosotras, más o menos de la misma edad y las personas sin pareja somos el pim pam pum".

Además, para dejar claro que ella no tiene ningún problema con Preysler, le ha hecho una invitación antena. Dicha proposición comenzaba cuando Laura Rubio, compañera de 'Fin de Semana' sugería que ambas deberían irse de cena o a tomar unas cañas.

Al momento, Lomana precisaba que "con Isabel y yo, cañas nada. Mejor nos vamos a tomar el té que nos gusta más. Me gustaría un día invitarla a casa. O yo ir a la suya o que venga a la mía. Y hablar tranquilamente. Decir, oye, vamos a intentar cortar este rollo".

La socialité y colaboradora de 'Fin de Semana' asegura que no es cierto que ella haya sido vetada por Preysler. "Estoy segura de que Isabel ni nadie que se mueva en sociedad, que sea educado, veta a nadie. Porque no hay nada más feo. Y ahí es cuando dije, nada más feo y más cateto que estar vetando a gente".

Así, Lomana quiere dejar claro que no hay mala relación entre ambas y, por ese motivo, ha querido que la madre de Falcó acuda a su casa y pasar una tarde amena.

lomana habla sobre la influencer maría pombo

La colaboradora de 'Fin de Semana', más allá de este asunto, también se ha pronunciado sobre su relación con la influencer María Pombo.

Lomana indicó, en una de sus últimas declaraciones a medios, que le cae mejor María Pombo que Tamara Falcó. Responde la socialité precisando que "no es cuestión de que me caiga, es cuestión de que a María Pombo la conozco mucho más, a su padre, a su familia, al restaurante de su padre".

Entonces, cuenta Carmen Lomana, "me gusta, me encanta María Pombo, y me encantan sus hijos. Tiene un niño que me chifla".

Sin embargo, aseguraba que si hay algo de la actitud de la influencer que no le guste, pues que también lo dice. Esto demuestra, una vez más, que Carmen Lomana no tiene pelos en la lengua.