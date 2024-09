Marian Rojas desvela el trastorno mental que tienen muchos de sus pacientes y que desconocen: "Genera muchísima angustia"

Hay algo que seguro que te está ocurriendo en este mes de septiembre. Es el denominado apelotonamiento de conceptos, que te hace ser incapaz de decidir con rapidez e incluso de decidir pero es que lo alucinante es que el fenómeno tiene nombre.

Nos lo va a explicar Marian Rojas en su Diván, aquí, en 'Fin de Semana'. Relata la psiquiatra, al comienzo de su intervención, que la propuesta de este tema para su sección vino gracias a un paciente que tiene aboulomanía. "Me quedé mirándole con los ojos como platos y le dije...¿eso qué es?", relata.

Resulta que ese paciente le explicó que la aboulomania es la incapacidad para tomar decisiones en la vida cotidiana. Dice Rojas que esto se asocia con muchas cosas y que pretende que "los pacientes que tengan problemas puedan tomar decisiones y no empiecen a hablar de la aboulomanía yendo a sus terapeutas porque probablemente muchos de ellos no lo hayan oído nunca".

El Diván de Marian Rojas

Son decisiones, valga la redundancia, que hay que adoptar en todo tipo de situaciones del día a día. Por ejemplo, "si voy o no voy a un restaurante y tengo que tomar una decisión, o quedo o no quedo, recojo a esta persona o no, acompaño a mi madre, al médico...se trata de una incapacidad paralizante y claro al final nuestro día a día es una toma de decisiones constantes".

Recuerda Marian Rojas también una indecisión que sufrió una paciente en su vida. En concreto, cuenta que "tenía un novio, eso hacía muchos años. Me dijo que ya había llegado la hora de que se casase. Le dije que hablase con él. Lo intentó y no salió bien. Me dijo que la ventaja de no decidir nunca es que siempre tienes todas las opciones por delante. Es una manera de verlo y me impactó".

La aboulomania, dice la psiquiatra en su diván, "genera muchísima angustia, tanto en lo que él sufre con el resto, porque los pensamientos sobre la decisión, los riesgos que ello conlleva, y entonces esto crea junto con la ansiedad un trastorno a veces obsesivo-compulsivo, es muy propio de los obsesivos, de los que le dan vueltas a todo, de los pros y los contras".

"CUANDO UNO TIENE QUE TOMAR DECISIONES DE VERDAD, LE CUESTA MUCHO"

Marian Rojas recuerda que a zona del cerebro que se encarga de que tomes decisiones, de concentrarte, es la famosa corteza prefrontal y "se bloquea por factores en la vida, y uno es el trauma. Una persona que ha sufrido mucho, se queda en estado de alerta, y entonces en la vida lo que va es en modo supervivencia, y toma decisiones en modo supervivencia".

Pero esta persona, cuando tiene que tomar decisiones de verdad, pues "le cuesta mucho. Entonces, algunas personas que han tenido traumas o que lo han pasado muy mal, pueden tener esto".

Por tanto, explica la psiquiatra, no siempre se trata de la misma manera a las personas indecisas. Luego también sucede lo mismo con aquellas personas que tienen problemas de autoestima y criterio propio.

¿Y cómo podemos resolver esa aboulomanía, esa incapacidad de decidir?

Lo primero de todo "se trata de reflexionar y tomar las decisiones con libertad y con paz. Si yo soy de los que noto que todo me cuesta, intentar identificar por qué me pasa". Respecto a los motivos de trasfondo en las personas que tienen este trastorno mental, asegura Rojas que "se trata de una persona profundamente insegura, con una autoestima por los suelos y que no se cree ningún tipo de decisión que va a tomar. Hay que trabajar la autoestima para mejorarlo".

Luego, llama la experta a intentar, si a uno le pasa, tomar pequeñas decisiones y "luego ir formando criterio porque uno de los problemas que esto conlleva es que a veces uno pierde el criterio. Uno no sabe ya qué es lo que está bien y lo que está mal. Si uno toma una decisión, porque ya lo haces por tal bloqueo, pues ir trabajando el criterio propio, el formarse".

Porque, tal y como dice Marian Rojas en su diván este sábado, "gran parte de la vida, en efecto, es aprender a equivocarse".