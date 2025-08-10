"Los pacientes llegaban a la consulta del psicólogo con información buscada en Google... y ahora en la IA"

La Inteligencia Artificial ha llegado... para quedarse. Se ha colado en todos los rincones de nuestra vida, también en las consultas. ¿Qué opina Pedro Martínez, el psicólogo de Fin de Semana, de que una máquina sustituya al especialista?