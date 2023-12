Beatriz Pérez Otín, sobre el cambio gobierno en Pamplona: "Un partido que no ha pedido perdón"

Es sábado16 de diciembre… estamos a quince días de despedir el 2023, que ha sido de todo menos tranquilo, y esa misma tónica se ha mantenido esta semana con la moción de censura que vive el Ayuntamiento de Pamplona y que conocimos el miércoles… y el malestar en el Supremo por la falta de respaldo del gobierno frente a las acusaciones de “Lawfare” del independentismo… al presidente del Consejo General del Poder Judicial… Dos de los muchos frentes abiertos que tenemos los españoles en este final de año y en medio de las celebraciones pre navideñas.

Antes de meternos en faena, recibe el saludo deBeatriz Pérez Otín, en nombre de todo el equipo de Fin de semana con Cristina López Schlichting. Si nos dejas, te vamos a acompañar con mucha energía e ilusión hasta las dos de la tarde… y ojo, que aquí tenemos de todo, como en botica, de todo… menos aburrimiento.

Como digo, estamos calentando motores, a una semana de la Navidad y no paramos de celebración en celebración.

La hostelería española prevé recaudar más de un 12 % que el año pasado. Y no me extraña que tengan estas buenas expectativas: te invito a que llames a hacer una reserva… la respuesta será “estamos completos”. Como alternativa, en las grandes ciudades, está en auge el fenómeno del Airbnb. Esto es alquilar un piso por horas y celebrar ahí tu comida o cena de Navidad… Ahí sí que no notaremos la importante bajada de las temperaturas que vamos a experimentar la próxima semana. Después de un tiempo anticiclónico, llegarán temperaturas más propias del invierno, que por cierto, entra este año el próximo 22 de diciembre… día de la Lotería.

Y ahora sí, a estas alturas de la semana, salvo que hayas estado en un bunker informativo, ya sabrás que los socialistas han alcanzado un pacto con Bildu y sacan del ayuntamiento de Pamplona a la candidata más votada el 28 M: Cristina Ibarrola de UPN. Algo sorprendente, pero que siguen permitiendo las reglas del juego democrático... Una moción que llega como parte de los acuerdos, de los pactos entre Pedro Sánchez y Bildu para la investidura.

El problema, digo yo, no es tanto que un ayuntamiento como el de Pamplona esté en manos de un “gobierno progresista” - como dice Puente - el problema es, para los que sí tenemos memoria, que se entregue a un partido que aún no ha pedido perdón por las víctimas de ETA. Algo que les reclamaba el propio Sánchez, a 10 días de las elecciones del 28 de mayo de este año:

Se refería a unas listas en las que se incluían a 44 condenados de ETA, entre ellos, siete… por delitos de sangre. De nuevo podemos decir, que, al igual que la amnistía, nos la han colado, y una vez más en España nos encontramos con ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría… e incluso, en el banquillo.

Pero, vayamos ahora con lo mejor que tenemos cada uno de nosotros en nuestras casa: nuestros hijos. Y si no tienes, te interesa, porque son la sociedad de futuro a medio largo plazo.

Déjame que te haga una pregunta: ¿Cuánto tiempo hace que no mantienes una charla sin interrupciones con tu hijo adolescente? A las dificultades de comunicación naturales con las que nos topamos los padres en esa etapa del desarrollo de nuestros hijos, nos encontramos ahora con un duro competidor: las pantallas. Llegaron a nuestras vidas para hacernos la vida más fácil, supuestamente para unirnos más, pero con el paso de los años estamos comprobando que, en lugar de tender lazos, profundiza más en el abismo de la incomunicación. Algo que se acentúa más en el seno de las familias.

Aún recuerdo las primeras jornadas de puertas abiertas a las que asistí para elegir el colegio de mi hija… todas esas reuniones de los distintos colegios a las que asistí… tenían un denominador común: las tablets. Se presentaban como la panacea de la educación contemporánea. Y todos los padres asistimos con la abeja al panal.

Nuestros hijos son nativos naturales, y no podíamos obviarlo. Tampoco en Educación… Las tablets llegaban para sustituir, al menos en parte, a los libros de texto… Antes de la pandemia, el 48,5% de los centros en España introdujeron portátiles y tabletas para trabajar en el aula y el 66,5% de las clases contaba con sistemas digitales interactivos. Esto se multiplicó tras 2020… Y ahora ¿Cómo estamos tres años después? Pues preguntándonos si hicimos lo correcto, con generaciones de niños y adolescentes a los que es difícil separar de sus pantallas...

En Suecia, han eliminado el uso de las tablets en las aulas de los colegios y ahora los libros de texto vuelven a ser obligatorios. En un pueblo de Irlanda han prohibido a los menores de 12 años tener teléfono móvil. Y aquí, en España ¿Cómo están las cosas…? Hasta ahora solo han empezado a regular el uso de los móviles en las aulas 4 comunidades autónomas: Andalucía, Galicia, Madrid y Castilla-La Mancha. Lo está estudiando Cataluña, Baleares, Canarias, la Comunidad Valenciana.....

Antonio Rial, doctor en Psicología Social y profesor de la Universidade de Santiago, lleva más de una década dedicado al estudio de las adicciones de los adolescentes a las tecnologías. Una realidad a la que hará frente la ministra de Educación, Pilar Alegría, que ya ha anunciado que pretende prohibirlos totalmente en Primaria (entre los 6 y los 12 años) y en Secundaria (de 12 a 16 años) en las aulas, en el recreo y en el comedor. Solo se permitiría su uso con autorización del profesor si es necesario para alguna asignatura o trabajo. Y seguimos hablando de salud…

“Fumando espero… al hombre que yo quiero” cantaba la inolvidable Sara Montiel, mientras poco a poco echaba el humo de manera sensual y elegante por la boca, e invadía con sus formas la pantalla en el “último cuplé”. Mucho ha llovido desde que fumar estuviera, no solamente bien visto, si no permitido en lugares que ahora serían impensables: hospitales, la universidad, o el supermercado. Ibas al médico y el mismo doctor que te recomendaba que dejarás el tabaco por tu salud, tenía en la mesa un cenicero lleno de colillas.

Pero las cosas cambiaron poco a poco cuando empezaron a trazarse las primeras líneas de una ley antitabaco.

La primera, en 1988, prohibió fumar en los colegios y hospitales. La prohibición de fumar en los trabajos llegó en enero de 2006 y la más polémica, quizá, por el sector al que afectaba, la de 2011: era el turno de bares y restaurantes, que tuvieron que hacer una inversión muy importante para crear espacios separados entre fumadores y no fumadores. Se hablaba entonces de ruina para el sector… hubo manifestaciones, huelgas…

Con tanta prohibición… comenzó una importante caída en el consumo del tabaco en España, especialmente en la primera década de este siglo. Sin embargo, ya no son suficientes según las sociedades médicas y científicas. Por eso, hace dos años el Ministerio de Sanidad elaboró un borrador con las sugerencias de estos expertos - El Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2021-2025 - pero hasta ahora ha estado en un cajón. Es posible que el 2024 sea el año en el que se siga avanzando en esta ley.

El ministerio de Mónica García pretende ampliar los espacios libres de humo y esto podría afectar a todo tipo de terrazas, tanto las que están al aire libre, como las que tienen una parte cubierta, a las playas, y atención, a los vehículos privados. Además se quiere limitar y regular los vaper desechables, los cigarrillos electrónicos, tan populares entre los más jóvenes…

Lo que tenemos que tener claro es que este Plan, no es una Ley… Hoy en día tratar las enfermedades derivadas del tabaquismo rozan los 8.000 millones de euros al año… No estaría mal que empezáramos ahorrar este tipo de gastos, invirtieramos en salud preventiva, y se pudiera destinar a otras partidas como en la investigación y la lucha contra el cáncer…¡Veremos!

