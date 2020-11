Antonio Rodríguez es hiperinmune y salva vidas donando sus anticuerpos

“Cuando me dijeron que tenían un nivel de anticuerpos alto, empecé a donar plasma con estos anticuerpos que ellos congelan y luego se los suministran a personas que están en mal estado, para ayudarles a superarlo”. “Tener estos anticuerpos no depende de nada de la familia que se sepa. Aunque no debe estar relacionado con un cuidado de la salud especial”.

“En un momento dado contacte con una asociación de cocineros de Madrid, con los que repartía todos los días comida. Aunque normalmente lo hacía solo, también me acompañaba mi hija, a la que quiero concienciar de esto. Y consistía en ir por la calle a darle comida a las personas sin techo” comenta.

Cuando cerraron los establecimientos, también cerraron los comedores sociales. “Como ahora todos tenemos una vida más normal, antes no nos dábamos cuenta, ni ahora, de la cantidad de gente que está pidiendo comida. Necesitamos ayudar a muchas personas, que lo están pasando mal” comenta Antonio.

“En Madrid capital las colas se han multiplicado por dos o por tres. Es un momento en el que hay que hacer un llamamiento para que el mundo se conciencie, para dejar un mundo mejor a los que vienen detrás”.