Antonio Jiménez analiza la situación que atraviesa Venezuela y la petición del ministro Albares de levantar sanciones a Delcy Rodríguez

La situación de Venezuela ha vuelto al centro del tablero internacional tras los últimos movimientos de Donald Trump y María Corina Machado.

La ganadora de las elecciones venezolanas se ha reunido con el presidente de Estados Unidos, a quien ha entregado su medalla del Premio Nobel en un gesto de alto valor simbólico. Este y otros asuntos han sido analizados por el periodista Antonio Jiménez en la sección 'Los Afanes del Día' del programa 'Fin de Semana'.

El doble juego de Trump: elogios a Machado y pactos con el chavismo

Tras su reunión, Trump ha calificado a Machado como “una gran mujer”, mostrando una satisfacción que, según Jiménez, va más allá de lo político. El gesto de la medalla, aunque el comité noruego recuerda que el título no se puede transferir, es interpretado como un intento de Machado de “ganarse con ello el favor de quien realmente tiene ahora mismo en sus manos la posibilidad de que Venezuela avance hacia la libertad”.

Mientras tanto, Washington mantiene una línea pragmática para evitar un colapso del régimen que derive en una guerra civil, como ocurrió en Irak o Libia. Esta estrategia implica mantener en el poder a Delcy Rodríguez, una decisión que ha generado “una sensación de frustración y contrariedad en la mayoría de los venezolanos” que esperaban la restitución del ganador legítimo de los comicios, Edmundo González, y la liberación de todos los presos políticos.

La controvertida postura de España y las críticas de Ledezma

En este complejo escenario, la postura del Gobierno español ha sido duramente criticada. El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, ha cuestionado la petición del ministro Albares de levantar las sanciones a Delcy Rodríguez. Ledezma advierte que “una falsa normalización llevaría a agravar la situación” y ha sentenciado que “Daisy Rodríguez, no es que es más de lo mismo, es peor que lo mismo”.

Las cesiones al PNV: Sánchez, 'rehén' de los nacionalistas

En el ámbito nacional, el periodista Antonio Jiménez ha abordado la nueva cesión de Pedro Sánchez al PNV de cinco nuevas competencias, como las prestaciones por desempleo o el salvamento marítimo. Jiménez considera que el presidente es “rehén de sus votos” y depende de las “minorías separatistas y nacionalistas”, lo que le lleva a imponer una “agenda política que nunca fuera refrendada en las urnas por el conjunto de los españoles”.

Europa Press El lehendakari, Imanol Pradales (i), y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d)

Lejos de detenerse, el PNV ya mira hacia el futuro. Su dirigente, Pradales, ha afirmado que las negociaciones continúan con nuevas exigencias sobre la mesa. “Nos ponemos automáticamente a negociar las 10 propuestas pendientes”, ha declarado, señalando que “el ámbito aeroportuario es un ámbito que resta”.

Paralelamente, la Comunidad de Madrid se ha convertido en la única que se ha negado a elaborar las listas de objetores de conciencia al aborto que exige el Gobierno. La ministra Mónica García ha llevado el caso a los tribunales, mientras que el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso defiende que se trata de una “lista negra” que atenta contra el derecho a no declarar sobre la propia ideología.