Antonio Ledezma asegura que existe una "esperanza racional" para una "transición" en Venezuela

El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, ha asegurado en una entrevista en 'La Mañana de Fin de Semana' de COPE que en Venezuela existe una esperanza racional para una transición, descartando cualquier "visión abismal del futuro inmediato". Este optimismo, según Ledezma, se fundamenta en el liderazgo de María Corina Machado, quien ha logrado volver a posicionar el nombre de Venezuela en la agenda global.

Trump, Machado y Delcy Rodríguez

Ledezma ha confirmado que María Corina Machado se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca y que la fotografía del encuentro ya circula en redes sociales. Contrapone el "liderazgo legítimo" que representa Machado junto a Edmundo González con el papel de Delcy Rodríguez, a quien califica como una "administradora circunstancial del cautiverio" dentro de una lógica de contención del caos.

Un país secuestrado por esa mafia de la cual forma parte Delcy Rodríguez no puede ser sanado" Antonio Ledezma Exalcalde de Caracas

Para el exalcalde, no se puede sanar un país "secuestrado por esa mafia de la cual forma parte Daisy Rodríguez", en alusión al régimen actual. En este sentido, ha destacado que uno de los puntos clave de la estrategia opositora se cumplió con "la extracción de Maduro el pasado 3 de enero", una acción que Machado agradeció personalmente a Trump.

Críticas al levantamiento de sanciones

Ante la propuesta del Gobierno de España de solicitar a la Unión Europea que se supriman las sanciones sobre funcionarios como Delcy Rodríguez, Ledezma ha mostrado su total desacuerdo. Considera que ni ella ni el resto de implicados en "crímenes de lesa humanidad" y "hechos de corrupción" han cambiado, por lo que una "falsa normalización" solo agravaría la tragedia del país.

EFE La vicepresidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez

Ledezma advierte que levantar las medidas de presión sería "peor que lo mismo", ya que supondría "galvanizar a quienes representan lo peor" de la "experiencia narcoterrorista que hemos padecido en Venezuela".

Los presos políticos como moneda de cambio

Finalmente, sobre la reciente liberación de unos 70 presos, el exdirigente venezolano ha valorado que esta acción pone de manifiesto "cómo en Venezuela se usan a los presos políticos como rehenes, como barajitas de cambio". Ha recordado que "jamás en la vida debió estar preso" ninguno de ellos y ha denunciado que aún quedan más de 900 presos políticos mientras el régimen solo permite un "goteo" de liberaciones.