Carmen Lomana se sincera en COPE: "Nunca la mujer ha estado tan cosificada como ahora"

Carmen Lomana ha vuelto un fin de semana más al programa de Cristina López Schlichting en COPE para repasar la actualidad y sincerarse sobre algunos de los aspectos más personales de su vida. En una charla distendida, la socialité no ha dudado en responder a las preguntas de los oyentes, abordando temas que van desde el amor y las relaciones hasta la moda, sin dejar de lado la crónica social más candente.

Preguntada sobre qué es más doloroso, dejar o ser dejado en una relación, Lomana ha sido clara: “Yo sufro menos cuando lo dejo, desde luego”. Según ha explicado, antes de tomar esa decisión “ya has discutido bastante, ¿no? Y estás ya un poco harta”. Por eso, su sensación tras una ruptura iniciada por ella es de alivio. “Cuando he dejado a alguien es que estaba harta ya. Entonces, estaba encantada. O sea, al día siguiente me desperté y dije, ‘qué bien, qué liberación’”.

El amor también ha sido el protagonista de su anécdota más especial. La colaboradora ha recordado cuál ha sido la mejor sorpresa que le ha dado la vida: el reencuentro con su difunto marido, Guillermo Capdevila. Tras conocerse en un club de jazz en Londres y no intercambiar teléfonos “por hacerme la chuli”, pensó que no volvería a verlo. Sin embargo, el destino tenía otros planes. “Me lo encontré a los 15 días por la calle”, ha relatado. Su hermana le avisó: “el chileno viene por ahí”, y ella no dudó en llamarlo. En esa segunda oportunidad, acordaron volver a verse en el mismo club de jazz y, desde ese momento, “ya no nos volvimos a separar”.

Moda, bodas y gustos personales

En materia de moda, Lomana ha mostrado su rechazo a la tendencia de los vestidos con escotes traseros extremos, conocidos como “escote de fontanero”, que dejan a la vista el trasero. “Nunca la mujer ha estado más cosificada que ahora”, ha sentenciado. “Tanto de la mujer, el feminismo, el derecho. Pero chica, ponte aunque sea una braguita, ¿no?”, ha comentado con ironía. También se ha referido a las bodas, posicionándose a favor de las “micro bodas” o celebraciones íntimas. Para ella, una boda ideal tendría “80, 60” invitados, únicamente con “padres, hermanos y los novios y amigos íntimos”.

Uno de los momentos más reveladores ha llegado cuando ha confesado su predilección por los hombres con el pelo largo. “No es que me guste, es que me chifla”, ha afirmado con entusiasmo. “Me parece lo más sexy, estar con un hombre y tocarle la cabeza y que tenga pelo a largo”. Ha añadido que le gustan los hombres “un poco femeninos” y andróginos, mencionando como ejemplos al actor Timothy Chalamet.

Repaso a la crónica social

El programa también ha abordado la crónica social, comenzando por los escándalos que sacuden a la Corte de Noruega. Por un lado, el juicio contra Marius Borg, el hijo de la princesa Mette-Marit, acusado de 38 delitos, cuatro de ellos de violación. Por otro, la relación de la propia princesa con el pedófilo Jeffrey Epstein, cuyo nombre aparece más de 1.000 veces en los documentos desclasificados. Carmen Lomana ha expresado su pena por los reyes Harald y Sonia, lamentando el “daño que está haciendo a las monarquías”.

Una noticia positiva ha sido la recuperación por parte de la Policía Nacional del cuadro “La Chata” de Sorolla, desaparecido en los años 70 y que se encontraba en posesión de la Casa de Alba. El lienzo, junto a otras dos obras, ha pasado a manos del Estado después de que la familia ducal no pusiera ningún obstáculo.

Finalmente, la sección ha repasado otras noticias como el bote millonario del programa Pasapalabra, el incipiente romance entre Dora Postigo, hija de Bimba Bosé, y Nicolás Martos Acosta, nieto de Raphael, y el grave problema de salud del cantante Leiva, que sufre una lesión irreversible en las cuerdas vocales que le obliga a operarse antes de cada gira.