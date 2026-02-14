"Fernando Alonso ha hecho de tripas, corazón, pero ha dicho que pueden estar bien porque, a diferencia de otros años, Aston Martin tiene unas ventanas de evolución"

El análisis de la pretemporada de Fórmula 1 en El Partidazo de COPE ha dejado un sabor de preocupación para los pilotos españoles. Según el periodista Carlos Miquel, Fernando Alonso "ha hecho de tripas, corazón". El piloto, a pesar de estar "muy disgustado con el coche", ha lanzado un mensaje positivo sobre el futuro de Aston Martin. Aunque reconoce las dificultades iniciales, un factor clave diferencia esta temporada de otras: "a diferencia de otros años, hay unas ventanas de evolución en el motor que no había en anteriores reglamentos". Esta novedad reglamentaria es el pilar que sostiene el optimismo del bicampeón del mundo.

Un monoplaza con problemas de juventud

Los problemas para Aston Martin no se concentran en una sola área. Si bien el motor es una preocupación principal por las fuertes vibraciones que obligan a ir "poco a poco", también surgen fallos "en la caja de cambios, que es la primera vez que la fabrica Aston Martin". Miquel señala que es "demasiado brusco cuando baja marchas" y el diferencial no está refinado. Este cúmulo de componentes nuevos ha creado dificultades de adaptación, una situación agravada por el escaso kilometraje del equipo en los test. Un filming day en Baréin ofrecerá 200 kilómetros de rodaje extra, un pequeño alivio para seguir haciendo el coche.

Pese a los contratiempos mecánicos, Fernando Alonso ha sido claro al afirmar que "el problema de chasis no es". No obstante, el experto de COPE sugiere que el coche podría sufrir de "sobrepeso, como muchos coches de la parrilla", un problema subsanable. El rendimiento en pista refleja estas dificultades: Lance Stroll acabó a más de cuatro segundos del líder y la velocidad punta, aunque ha mejorado hasta los 326 km/h, está lejos de las mejores cifras. Un contexto que explica la frustración del piloto, que, pese a todo, ejerce de capitán.

Sí, estamos ahora mal, pero podemos estar bien" Fernando Alonso Piloto de la escudería Aston Martin

Alamy Live News. Fernando Alonso de Aston Martin Aramco Honda en la pista durante el segundo día de pruebas de pretemporada de Fórmula 1 2026 de la FIA en el Circuito Internacional de Baréin el 12 de febrero de 2026 en Sakhir, Baréin.

Una parrilla rota y un Williams con sobrepeso

El otro de los pilotos españoles, Carlos Sainz, también ha afrontado una pretemporada complicada. Carlos Miquel expresa su preocupación por el equipo Williams, cuyo coche califica de "pesado". Este exceso de peso, provocado por la necesidad de añadir carbono para superar un test de choque, podría estar costándoles "5 o 6 décimas por vuelta". Aunque el monoplaza ha demostrado ser fiable gracias al motor Mercedes, su rendimiento no es el esperado.

El madrileño ha lanzado un aviso que preocupa en la competición: "hay un escalón entre los 4 grandes y el resto mucho mayor del que había el año pasado". Ferrari, Mercedes, Red Bull y McLaren parecen haber abierto una brecha importante. Por su parte, Williams lucha en la zona media, con problemas en curva y un alto consumo de neumáticos en las tandas largas. "No es lo que esperábamos tampoco", concluía Miquel, situando al equipo como el posible "sexto coche, séptimo incluso".

Alamy Live News. Pruebas de pretemporada de Fórmula 1 1. Fernando Alonso del equipo Aston Martin Aramco F1 durante el segundo día de pruebas.

La nueva F1 que enfada a los pilotos

En la cima, la batalla parece servida entre Mercedes, con el que podría ser "el mejor motor de combustión", y Red Bull, que despunta por "el mejor trabajo eléctrico". Ejemplo de ello es la impresionante velocidad punta de 350 km/h alcanzada por Max Verstappen, algo impensable para sus rivales. Ferrari, pese a su rapidez, siempre deja "un poco la duda" por su tendencia a querer lucirse y la incertidumbre que generó una parada de Hamilton en una simulación de carrera.

Pero el gran tema de conversación en el paddock es el nuevo reglamento y su efecto en la conducción. Los pilotos están "enfadados", según Miquel. El propio Alonso dio un ejemplo gráfico: "en una curva que el año pasado iban a 280, ahora van 50 por hora más lento para conseguir energía para la recta". Esta necesidad de sacrificar velocidad en curva para gestionar la energía es algo que, como han señalado Hamilton y Verstappen, "va contra el sentido natural de un piloto".