El alga invasora que ha llegado a nuestras costas con una elevadísima capacidad de reproducción: "Como si una gata pariera 6 veces al año seiscientos gatitos"

Atentos a este nombre: “Rugulopteryx okamurae”. Aunque es complicado memorizarlo, está bien tener en cuenta que es un alga asiática invasora que vas a encontrar este verano si pisas casi cualquier playa de España.

Apareció allá por 2015 en Ceuta, un año más llegó a Tarifa y Algeciras, y desde entonces su “ejército de clones” avanza imparable por toda la costa española. Este alga asiática, originaria de Japón, Corea y China, se multiplica a gran velocidad. De hecho, no hay fondo de mar suficiente para albergar tanta alga, e inevitablemente, acaba en las playas formando enormes montañas.

Alamy Stock Photo “Rugulopteryx okamurae”

Solo el año pasado el ayuntamiento de Tarifa retiró 12.500 toneladas de este alga asiática. María Altamirano es catedrática en Botánica de la Universidad de Málaga: "Este alga tiene una morfología acintada, con ramificación dicótoma, color marrón oscuro... es muy finita. Es muy fácil de identificar porque, donde es invasora, aparece en grandes cantidades".

Estas plantas suelen arraigar en el sustrato rocoso del fondo marino pero pueden sobrevivir en las corrientes de agua: "Pero no flota, sino que cuando no se está moviendo por las corrientes cae sobre el fondo marino y no se vuelve a arraigar". Estas algas, explicaba la catedrática, tienen una elevadísima capacidad de reproducción: "En estudios recientes que hemos publicado ponen de manifiesto que la especie tiene seis momentos diferentes de reproducción al año: es como si una gata pariera seis veces al año seiscientos nuevos gatitos. Es una especie que está produciendo constantemente nuevos individuos al medio".

¿Cómo han llegado estas plantas originarias de Japón hasta el mar Mediterráneo? "Probablemente ha sido mediante las aguas de lastre: aguas que utilizan los grandes mercantes para mantener una flotabilidad adecuada y que obliga a las especies a sobrevivir dos o tres semanas en oscuridad. Este alga ha venido en barco desde su zona nativa".

Este alga, recordaba la especialista, es la cuarta especie invasora que se ha instalado en los últimos años en el Mar de Alborán: "Produce un impacto ecológico muy grande (...) y lo que la diferencia de las otras tres es que produce un impacto socio económico sin precedentes y que es millonario en el sector pesquero, turístico y de gestión de playas. Son millones de euros anuales".

La posible influencia de este alga en el pescado todavía no se ha estudiado: "Los pescadores están sufriendo disminuciones en las capturas de un número elevado de especies en más del 50 y 60%. La razón no la sabemos. No sabemos si es que el alga asfixia la puesta de los peces o si es que estos no encuentran un hábitat adecuado y se tienen que ir. La realidad es que hay una reducción en las capturas pesqueras".

Alamy Stock Photo Algas en Tarifa, Cádiz

¿Qué solución se puede ofrecer? "Con las especies exóticas invasoras tenemos que evitar que sigan llegando nuevas desde sus zonas nativas y que “Rugulopteryx okamurae” llegue a aquellos sitios donde no ha llegado. ¿Cómo se consigue? Trabajando en prevención, identificando vectores de dispersión y poniendo freno". En aquellos lugares donde el alga ya se ha instalado, lo que se puede hacer es mitigar el impacto: "El económico es compensable... el que no es compensable es el ecológico. Tenemos que tener la vista puesta en que la especie no siga expandiéndose".