La aplaudida petición de Joseba Larrañaga tras la polémica arbitral del Clásico

48 horas han pasado ya desde que se disputó el pasado domingo el Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid en el Spotify Camp Nou.

Partido que se llevó el Barcelona por 2-1 gracias a un gol de Kessié en el descuento. Desde parte del madridismo se ha criticado el arbitraje de De Burgos Bengoetxea sobre todo por dos jugadas: el gol anulado de Asensio y el empujón de Gavi a Ceballos.

En la mañana de este martes, el lateral del Real Madrid Dani Carvajal se ha pronunciado sobre esa jugada del tanto anulado al balear.

"Al final nos tenemos que dedicar a jugar, intentar hacerlo lo mejor posible y no vamos a entrar en si es fuera de juego por poco o no, para eso están las personas indicadas", dijo el internacional español y zanjó el tema con un contundente mensaje: "Del sistema no dudamos en ningún momento".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por otro lado,el mediocentro del Real Madrid Dani Ceballos también ha hablado sobre lo ocurrido con Gavi y ha dado carpetazo a cualquier tipo de problema con su compañero de selección.

"El míster era consciente de que habíamos tenido nuestros más y nuestros menos dentro del campo. No tenía la suerte de conocerlo (a Gavi), pese a ser de pueblos cercanos que vivimos prácticamente a diez kilómetros. Lo hemos hablado y está todo solucionado", dijo Ceballos a Marca.

Después de escuchar a ambos jugadores blancos, el director de El Partidazo de COPE de este martes, Joseba Larrañaga, tiene claro lo que tendríamos que hacer todos los aficionados al fútbol y con el siguiente mensaje también a los que mandan dentro del mundo del balón.

Audio

Este martes han estado en El Partidazo de COPE Elías Israel, Miguel Rico, Siro López, Roberto Palomar y Guille Uzquiano y se han pronunciado también sobre este asunto.

ElÍas Israel: "Muy edificante, después de haberse salido de la línea editorial de su club, de las palabras de su entrenador...que venga alguien y diga que no vamos a poner en duda el sistema es muy edificante".

Miguel Rico: "Hay que valorarlo. Se ha saltado la línea de televisión del club y también la primera reacción de su entrenador que sembró la duda. No hay que enfadar a la gente a través de las opiniones. Si aprovechamos la debilidad en el receptor podemos provocar situaciones desagradables"

Siro López: "Viene todo después de las palabras de Ancelotti, tras el partido, con la decepción del resultado y no es discutible la jugada del pasado domingo y el 90% del madridismo está con las palabras de Carvajal"

Guille Uzquiano: "Se está radicalizando tanto...los que embarran hacen mucho ruido. La gente que hablamos en público tenemos que educar a la gente".

LAS CRÍTICAS DESDE REAL MADRID TELEVISIÓN

Y todo esto llega después de que en Real Madrid Televisión criticara e ironizara sobre el arbitraje de De Burgos Bengoextea:

"Lamentablemente el Clásico tuvo un nombre propio: Ricardo de Burgos Bengoetxea, que junto a su fiel escudero en el VAR, César Soto Grado, se encargaron con sus decisiones de alejar al Real Madrid de cualquier opción de pelear por el título. Ya nada nos extraña, de un árbitro que siempre perjudica al Real Madrid cuando está en el campo con sus errores"

Audio

"Ya lo sabíamos desde la previa. Con De Burgos Bengoetxea habría que pelear contra doce. Su lamentable arbitraje impidió la victoria del Real Madrid en el Camp Nou. Un goteo incesante de errores siempre en una misma dirección que culminaron con dos graves decisiones que decantaron el partido. Objetivo cumplido para De Burgos Bengoetxea y Soto Grado. Su futuro en el arbitraje está asegurado".