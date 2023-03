De la Fuente juntó a Gavi y a Ceballos para solucionar sus diferencias

El clásico del fútbol español que protagonizaron en el Camp Nou Barcelona y Real Madrid dejó un enfrentamiento entre Gavi y Dani Ceballos, que volvieron a verse en la concentración de la selección española en Las Rozas, donde su nuevo entrenador, Luis de la Fuente, lo atajó juntando a los dos futbolistas para que hablaran.





??? @DaniCeballos46: "De la Fuente nos dijo a Gavi y a mí que lo teníamos que hablar" https://t.co/Th5XycqJC5 Disfruta con la entrevista completa de @miguelangelara y @jfelixdiaz — MARCA (@marca) March 21, 2023

Ceballos: "Me gustaría ser un referente en esta selección" El centrocampista español ve a De la Fuente como "el entrenador idóneo para seguir potenciando" a los futbolistas en esta nueva etapa. 20 mar 2023 - 21:36





"El míster era consciente de que habíamos tenido nuestros más y nuestros menos dentro del campo. No tenía la suerte de conocerlo (a Gavi), pese a ser de pueblos cercanos que vivimos prácticamente a diez kilómetros. Lo hemos hablado y está todo solucionado", dijo Ceballos a Marca.

El jugador madridista demostró que por encima de todo está la Selección, consciente además de las grandes posibilidades que tiene de ser un jugador importante, como lo fue en las categorías inferiores con De la Fuente, y compartir centro del campo con Gavi, que ya se convirtió en fijo con Luis Enrique.



"Lo que pasa en el campo, se queda en el campo. Ahora mismo tenemos que ir en la misma dirección, jugamos en la misma posición, estamos conectados. Si el buen ambiente y el buen rollo no funciona, yo no voy a correr por él y él no va a correr por mí. Esto hay que dejarlo de lado y desde hoy somos compañeros", explicó Ceballos.