Dani Carvajal opta por "no dudar del sistema del VAR en ningún momento"

Dani Carvajal ha preferido no echar más leña al fuego en cuanto a la polémica decisión del VAR de anular por fuera de juego el gol que Marco Asensio marcó el pasado domingo al Barcelona en el Clásico de LaLiga Santander.

Si su enternador, Carlo Ancelotti, dejó abierta la posibilidad de duda, el lateral ha zanjado cualquier discusión al respecto, afirmando que se fía del sistema de Video Arbitraje: "No vamos a entrar en si por poco es fuera de juego o no. Para eso están las personas indicadas. El otro día si se consideró que era de juego es porque era así y tenemos que acatar la decisión. No vamos a dudar del sistema en ningún momento", declaró este martes en una rueda de prensa con la Selección Española.

Con respecto a los roces con futbolistas como Gavi o Arnau, compañeros de la Selección, Carvajal explicó que esas situaciones polémicas, "no son más que roces durante los partidos de alta tensión, con dos rivales con un largo historial de ser partidos muy intensos. Luego vamos todos en el mismo barco, pensando en ganar a Noruega". Y después, volvió a sentenciar, en favor del VAR que "del sistema no dudamos en ningún momento".

La próxima temporada, tal como informó Isaac Fouto en El Partidazo de COPE, se quiere implementar el sistema de fuera de juego semiautomático en LaLiga, algo que Dani Carvajal ve con buenos ojos: "Parece un sistema mucho más fiable, que se ha visto en alguna competición. Parece más objetivo y más rápido. Aunque sea por dos centímetros que sea fuera de juego. Toda la tecnología que sea sea para toma de decisiones, fluidez en el juego y que todo sea más objetivo, bienvenido sea".

?? Informa @isaacfouto



???? @LaLiga y la @RFEF trabajan para implantar el fuera de juego semiautomático para la próxima temporada



?? En cada estadio se instalarán 12 cámaras tracking exclusivas para calibrar el fuera de juego



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/VsmSccHxSR — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 20, 2023

Y es que tanto LaLiga como la Federación Española de Fútbol trabajan para que dicha herramienta pueda implantarse la temporada 2023-2024.