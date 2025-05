Juanma Castaño y su teoría sobre la fecha del adiós del Real Madrid a Ancelotti: "A lo mejor a él..."

Una de las cuestiones de las que se hablará de cara al Clásico entre Barcelona y Real Madrid de este próximo domingo tiene que ver con el adiós de Ancelotti al Real Madrid. Hay informaciones, dentro de la prensa española, que aseguran que el anuncio de la no continuidad del italiano se produciría después del duelo frente al Barça.

Por ese motivo, Juanma Castaño y Roberto Morales debatieron al respecto de la situación con la que Ancelotti llega a la recta final de su posible última temporada al frente del equipo madridista.

Morales recordó que se tiende a calificar de "final" ese próximo Barcelona-Real Madrid: "Es la palabra que más se repite en el vestuario", pero hay algo que le preocupa más: "Las noticias que nos llegan en torno a Ancelotti. Para mi gusto, no llega al Clásico como tiene que llegar".

EFE El italiano Carlo Ancelotti dejó claro cuándo dará pistas sobre su futuro.

Y es que, el periodista planteó una situación muy concreta que podría cambiar la situación de Ancelotti: "si el Real Madrid gana el Clásico, y viendo el calendario que tiene, mucho más asequible que el del Barcelona, la situación que está rodeando a Ancelotti me parecería tremendamente injusta. Porque si gana un título grande -y ha ganado dos títulos ya-, ¿cómo no va a dirigir al equipo en el Mundial de Clubes y cómo no va a cumplir su contrato?", se preguntó.

Por todo lo que todavía está suceder, considera que es una "falta de respeto" ver qué fecha se le pone de despedida "a la figura del entrenador más laureado del Real Madrid".

Sin embargo, a Castaño no le terminó de convencer ese planteamiento: "Es que a lo mejor a él también le conviene porque a lo mejor él quiere dirigir a Brasil en junio. No interpretemos que esto es solo desde un lado, a lo mejor a la otra parte también le viene bien cuando acabe LaLiga decir «Señores, hasta aquí he llegado», porque Brasil no parece que le vaya a dar de plazo hasta el 13 de julio", que es cuando acaba el Mundial de Clubes, planteó el director de El Partidazo de COPE.

Cordon Press Vinicius celebra su gol a Colombia en el último minuto que dio la victoria a Brasil.

Morales siguió convencido de que la situación puede ser "terrible" para Ancelotti, si es que de verdad la Confederación Brasileña va a anunciar a su nuevo seleccionador la próxima semana: "¿Acaso va a hacer Ancelotti una lista a escondidas?" "Pues sí, la hará bajo manga", afirmó Castaño.

Dado ese caso, se planteó la posibilidad de que Brasil cuente con un interino en lo que Carlo Ancelotti pueda incorporarse plenamente a su nuevo cargo: "Le contratan para el Mundial del año que viene", recordó Castaño, dando por hecho que los partidos que Brasil tiene previstos en junio puede solventarlos de otra manera.