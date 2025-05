Siro López da los motivos por los que Mbappé podría aspirar a ganar el Balón de Oro en 2025: "Y si no gana LaLiga..."

Publicado el 10 may 2025, 12:57

La clasificación del PSG para la final de la Liga de Campeones permitió que, durante El Partidazo de COPE de esa misma noche, se abriera un resquicio del eterno debate sobre el Balón de Oro. Dembélé, uno de los jugadores más destacados de la Champions, se abre paso para presentar su candidatura frente a un Lamine Yamal que, para muchos, es ahora mismo el mejor jugador del mundo, pero está eliminado de la máxima competición continental.

Manolo Lama y Siro López quisieron recordar que, "aunque parezca una tontería", pero esta temporada se juegan dos competiciones con el suficiente peso como para que los candidatos se queden más cerca o más lejos del galardón: La UEFA Nations League y el Mundial de Clubes, "dos competiciones que también te pueden marcar", reseñó Lama. "Porque Lamine no ha ganado la Champions pero imagínate que España gana la Liga de las Naciones con dos partidazos de Lamine, contra Francia y Alemania, por ejemplo".

Cordon Press Lamine Yamal ganó la Eurocopa con España en 2024.

Siro planteó otro supuesto: "O que la Liga de Naciones la gane Francia con partidazos de Mbappé. Y luego llega el 'Mundialito' y aparece Mbappé".

"PROPUESTA INDEFENDIBLE" PARA GONZALO MIRÓ

Y pese a que Gonzalo Miró se mostró incrédulo y cree que la propuesta de Siro López de defender la candidatura de Mbappé "es muy difícil porque a día de hoy no estaría ni entre los cinco favoritos", para Siro, Mbappé tiene opciones incluso "si no gana LaLiga, pero es 'pichichi', y después en la Nations League con Francia es campeón y también lo es con el Real Madrid en el Mundial de Clubes... Es difícil pero no es imposible".

"La diferencia", le siguió explicando Manolo Lama a Juanma Castaño, es que "antes, cuando acababa la Champions, ya no había más competiciones" y en este 2025 hay dos competiciones más "que seguramente no tienen el valor de la Champions".

Alamy Stock Photo Kylian Mbappé del Real Madrid CF durante el partido de vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Arsenal FC disputado en el Estadio Santiago Bernabéu.

Miró les pidió "no poner en valor las competiciones en función de cómo nos convenga. Tendrán que ser siempre las mismas", a lo que Lama concluyó con otro ejemplo práctico: "Tú imagínate que en la final de Champions gana el Inter 1-0 con gol de Acerby. Ya te digo que van a bajar las acciones de Dembélé y el Balón de Oro va a quedar más abierto. Imagínate que Lamal hace, repito, un 'pedazo' de Liga de las Naciones o que en el Mundialito aparece un futbolista del Madrid, del City, de equipos que no se han comido un arroz y hacen un Mundialito salvaje, va a estar más cometido".

Lama no quiso finalizar sin recordar que si el PSG gana la Liga de Campeones el próximo 31 de mayo, "Dembélé tendrá muchas más papeletas que los demás para ganar el Balón de Oro".