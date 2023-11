Isaac Fouto revela por qué la jugada de posible penalti de Lejeune a Lewandowski no se revisó en el VAR

El FC Barcelona se conformó con un empate frente al Rayo Vallecano, aunque estuvo a punto de realizar otra remontada más en un momento que las necesita. El juego del equipo de Xavi Hernández no acompaña y los resultados no llegan. Los aficionados del Barça se están hartando también de que el entrenador recurra a excusas y la imagen de Joan Laporta con Rafa Marquez, técnico del filial, ha activado las alarmas. Pero este fin de semana estos mismos seguidores se quejaron de la actuación del árbitro, Munuera Montero, cuyas decisiones fueron explicadas por Isaac Fouto en El Partidazo de COPE.

Audio





Lo intentaba el cuadro de Xavi, pero con más corazón que brillantez. No hubo ninguna ocasión clara, de hecho, para empatar. Lo más cerca fue un penalti en una pared entre Gündogan y Raphinha sobre el brasileño que Munuera Montero no señalaba con 1-1 ya en el marcador. En la acción parece que sí pega Pacha Espino en la pierna del jugador culé. El banquillo azulgrana clamaba al cielo y Sergio Alegre se marchaba directo a vestuarios tras ver la roja por las protestas. No fue la única acción polémica que condenaban desde la entidad catalana.

Posible penalti de Lejeune a Lewandowski

Todavía con el marcador 1-0 a favor del Rayo Vallecano, el polaco sufrió un placaje en toda regla del defensa rayista que el colegiado, de manera incomprensible para los culés, consideró que no era suficiente como para señalar la pena máxima. Las imágenes no dejan lugar a la duda de que la interpretación de Munuera Montero fue que el grosero empujón a Lewandowski no era merecedor de penalti. El árbitro vio la jugada y el balón estaba en juego. El colegiado se dirigió a los dos jugadores pidiéndoles que no volvieran a engancharse. Este lunes Isaac Fouto explicó lo que sucedió en El Partidazo de COPE.

Desde el VAR, donde revisaba el partido Jaime Latre, tampoco se consideró reclamar la atención del colegiado, pese a que las imágenes parecían ser muy claras. El delantero polaco de 35 años también protestó. Mostró la imagen del descarado agarrón por el cuello de Lejeune que acabó con él en el césped. Lo hizo con una reacción de 'me gusta' en X a una publicación con el video de la acción. Todo venía precedido de que el colegiado andaluz no consideró que el fuera de juego posicional de Óscar Valentín en el gol de Unai López condicionara el tanto vallecano.

No se revisó en el VAR

"De las tres jugadas polémicas, el gol del rayo es absolutamente legal, no hay fuera de juego", comenzó por esta última acción Isaac Fouto en El Partidazo de COPE. Pero donde se indignaron algunos de los tertulianos del programa fue con la explicación de la no intervención del VAR con la acción en el área del Rayo Vallecano entre Lewandowski y Lejeune: "El VAR no interviene porque hay una falta previa de Lewandowski a Lejeune". "No estamos teniendo suerte en estas decisiones arbitrales, nos está saliendo cruz", decía Xavi Hernández en rueda de prensa sobre la acción.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Robert Lewandowski of FC Barcelona looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Rayo Vallecano and FC Barcelona at Estadio de Vallecas on November 25, 2023, in Madrid, Spain.





Isaac Fouto remarcó que "para el Comité está bien que en esa jugada no hubiera intervenido, porque si interviene, tiene que pitar lo que previamente hay antes que ese penalti". En cuanto a la acción de Raphinha y Pacha Espino, el periodista remarca que "sí que se acerca más al penalti". El equipo catalán no atraviesa su mejor momento, ni en el juego ni en las decisiones arbitrales, y será necesario reaccionar antes de que sea demasiado tarde. Este fin de semana tienen una oportunidad con el encuentro ante el Atlético de Madrid, dos rivales directos por el título.