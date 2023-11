El Fútbol Club Barcelona consiguió salvar un punto (1-1) ante el Rayo Vallecano en Vallecas gracias al tanto en propia puerta de Lejeune, tras el gol inicial de Unai López en la primera parte.

El Barcelona rescata un punto de Vallecas tras su reacción en la segunda parte

Un Barcelona, que se queda a un punto del Real Madrid y a dos del líder Girona, ambos todavía por jugar en esta jornada, y que protestó sobre todo dos jugadas claves en el encuentro.

POSIBLE FUERA DE JUEGO EN EL GOL DEL RAYO

La primera jugada que protesta el barcelonismo es un posible fuera de juego previo al gol de Unai López. El gol vino prececido por una falta lateral, y donde un jugador local se encontraba adelantado en el momento del lanzamiento de la misma. Mateu Lahoz, el excolegiado internacional y comentarista arbitral en Tiempo de Juego, analizó esta acción durante la retransmisión del encuentro. Escucha su opinión en el siguiente audio.

POSIBLE PENALTI A RAPHINHA

La otra jugada polémica que protesta el Barcelona es un posible penalti del defensa rayista 'Pacha' Espino sobre el brasileño Raphinha en los minutos finales del encuentro.

Como no podía ser de otra manera, Mateu Lahoz también analizó esta acción y desveló si para él hay pena máxima o no. Haz click en el audio que aparece a continuación para conocer su opinión.

LAS PALABRAS DE XAVI HERNÁNDEZ

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, atendió a los medios de comunicación al término del choque, y después de hacer autocrítica y de hablar de "cambiar la mentalidad", fue cuestionado por esas jugadas anteriormente citadas.

Xavi Hernández, durante el partido ante el Rayo VallecanoCordon Press

"Es penalti claro, me lo dice todo el mundo. Hemos visto la imagen, pero vemos que esta temporada las acciones que tienen que interpretar los árbitros salen cruz. No nos sale cara. No es una excusa. Hemos empatado porque no hemos estado bien en la primera parte y hemos mejorado en la segunda", manifestó.

En cuanto al aspecto deportivo, Xavi apuntaba lo siguiente: "En la primera parte faltó mentalidad para ganar. En la segunda la cambiamos, pero ya vamos tarde. Hay que ser autocríticos con la primera parte porque en la segunda fue mejor, pero ya era insuficiente. Desde el primer jugador al último, y yo primero, tenemos que mejorar y ser conscientes de que en estos campos se ganan o se pierden Ligas".

"La temporada pasada ganamos la Liga y la Supercopa y eso te hace bajar inconscientemente la mentalidad y yo es lo que no debo permitir. Tenemos que dar más si queremos ganar la Liga y títulos. Hoy hay que quedarse en que la primera parte no fue buena y lo que hicimos en la segunda debimos hacerlo antes porque si en vez de adelantarse el Rayo te adelantas tú el partido cambia", añadió.

LA OPINIÓN DE MATEU LAHOZ

Aunque para Xavi esa acción de Raphinha era penalti, como pudimos escuchar en el audio anterior, para Mateu Lahoz no le "parece suficiente para señalar la pena máxima",

Por otro lado, Mateu Lahoz también se mostró a favor de la decisión del colegiado Munuera Montero de conceder el tanto de Unai López.

Rayo Vallecano vs FC BarcelonaCordon Press

"Por favor que no lo anulen", apuntaba Mateu mientras se estaba produciendo el revisado en el VAR, y una vez subido el gol al marcador, Mateu añadía lo siguiente: "Es muy bueno para el fútbol, sea para el equipo que sea. El jugador del Barça hubiera hecho lo mismo y al portero nadie le molesta".

