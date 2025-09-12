La predicción de David Sánchez sobre el Balón de Oro, el Real Madrid y Mbappé: "No tengo ninguna duda"

El Real Madrid y el Balón de Oro siguen viviendo un pulso que parece no tener fin. Lo contaba Juanma Castaño en El Partidazo de COPE tras leer a José Félix Díaz en Marca: “El Madrid no va a asistir a la gala del Balón de Oro, eso está enquistado y no se ha arreglado”. La fecha está marcada, el próximo 23 de septiembre, pero en el club blanco no hay ni rastro de preparativos para el viaje.

David Sánchez fue tajante: “Este año que no rascan, no viaja seguro”. Y es que la herida por lo ocurrido con Vinicius en la última edición continúa abierta. Como ya repasó COPE en esta crónica sobre los olvidados del Balón de Oro, las polémicas con el premio se acumulan.

Una relación enquistada

Melchor Ruiz explicó que la situación va más allá de un simple desencuentro: “Más que enfrentado con el Balón de Oro, no tiene relación desde el episodio del año pasado. No hay ningún plan de viaje, ni siquiera para Emilio Butragueño”.

Las palabras reflejan que la fractura con France Football, organizador del galardón, es profunda. Ni hoteles reservados, ni billetes de avión, ni siquiera una mínima intención de acercamiento. El distanciamiento es total, pese a que en medios como L’Équipe se apunta a que la UEFA habría intentado sondear al club.

En COPE ya se apuntó en este análisis sobre la ausencia del Madrid en la gala que lo de este año no es un simple desplante, sino la confirmación de una ruptura institucional.

La polémica con la UEFA

Nacho Peña puso el foco en el papel del organismo europeo: “El Real Madrid vio como algo clave la intervención de la UEFA dentro del premio, como algo negativo a la hora de que Vinicius no fuera el elegido”. Según él, esa intromisión cambió las reglas del juego.

Sin embargo, Isaac Fouto matizó: “La UEFA no participa en el sistema de votación del Balón de Oro. Lo eligen los periodistas de France Football”. Aun así, la sombra de la coorganización planea sobre el ambiente y ha erosionado la confianza blanca.

Rodri Hernández, con el Balón de Oro

Roberto Palomar recordó otro episodio reciente: “Interviniendo la UEFA, Ancelotti era el entrenador del año y tampoco fueron a por él”. Una prueba más de que el malestar viene de atrás. Y mientras tanto, la lista de nominados sigue dando que hablar, como repasó COPE en esta crónica sobre los aspirantes de 2025.

La predicción de David Sánchez

Fue aquí donde David Sánchez lanzó su vaticinio con contundencia: “Yo te digo que estoy convencido de que si Mbappé se sale este año y el Madrid gana la Champions, el año que viene el Madrid está en París recogiendo el Balón de Oro seguro”.

El periodista no dejó lugar a dudas: “Este año se puede mantener el pulso porque no vas a rascar nada. El año que viene, si el Madrid lo hace bien y Mbappé se sale, te digo yo que va hasta el apuntador”.

Una reflexión que conecta con la eterna pregunta sobre la legitimidad del premio, tantas veces cuestionado incluso por los propios protagonistas, como ocurrió con Cristiano Ronaldo y su reflexión viral sobre el Balón de Oro.

Un pulso sin ganador claro

La conclusión que dejó la tertulia de El Partidazo es que el Real Madrid mantiene la herida abierta, pero que el desenlace dependerá de los resultados deportivos. El futuro de Vinicius, Mbappé o el propio club en la Champions marcará si el próximo año habrá reconciliación o si la guerra fría con el Balón de Oro seguirá vigente.

Por ahora, todo apunta a que el 23 de septiembre la gala se celebrará sin representantes blancos. Pero como dejó caer David Sánchez, la historia puede cambiar en cuanto lleguen los títulos.