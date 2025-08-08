El Real Madrid 'pasa' del Balón de Oro

Este jueves, la revista France Football ha anunciado la lista de 30 candidatos que aspiran a ganar el Balón de Oro 2025. El PSG es el club con más representantes con un total de nueve: Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Désiré Doué, Fabian Ruiz, Achraf Hakimi, Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes y Vitinha.

Y los siguientes equipos más representados son FC Barcelona y Real Madrid. El equipo azulgrana ha colado entre los favoritos a cuatro de sus jugadores: Lamine Yamal, Pedri, Raphinha y Robert Lewandowski; mientras que el club blanco tiene a tres: Vinicius, Kylian Mbappé y Jude Bellingham. Jugadores a los que hay que sumar a Courtois y Huijsen, que son candidatos a mejor portero y al Trofeo Kopa respectivamente.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Jude Bellingham, Vinicius y Thibaut Courtois recogiendo los premios en los Globe Soccer Awards 2025.

La ceremonia del Balón de Oro se celebrará el próximo 22 de septiembre. Una gala que el año pasado estuvo marcada por el boicot del Madrid, que a última hora decidió no viajar hasta París cuando Vinicius dejó de ser favorito y los rumores daban como ganador a Rodri Hernández, jugador del Manchester City y de la selección española.

Y el conjunto blanco parece que 'pasa' del Balón de Oro, tal y como muestran sus sitios oficiales. El Real Madrid no ha felicitado a ninguno de sus tres nominados en redes sociales, ni tampoco en Real Madrid TV, evitando así hablar del galardón.