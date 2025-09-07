La indignación de Paco González ante la comparación de Vitinha y una de las estrellas de España en el Balón de Oro: "Le da siete millones de vueltas"

Luis de la Fuente, seleccionador español, repitió equipo titular en la visita de España a Turquía en Konya, con Dani Carvajal y Rodri Hernández suplentes en el segundo partido de clasificación de la selección española al Mundial 2026, tras vencer, también de visitante, a Bulgaria.

España se juega el liderato del Grupo E en un abarrotado estadio, el Büyükşehir Belediy, con el mismo equipo titular con el que venció con comodidad a Bulgaria. Pedro Porro se mantiene en el lateral derecho, Martín Zubimendi en el mediocentro y Lamine Yamal es titular tras superar unas leves molestias de espalda.

EFE Pedri, con la selección española

Una selección que está perfectamente montada y con un centro del campo bien organizado gracias a Pedri. El jugador del Barcelona está tocado por la varita y es capaz de estar en todos lados, pero también tiene gol. De hecho, en el partido contra Turquía fue en el cargado de abrir la lata con un auténtico golazo.

la opinión de paco gonzález

Pedri recibió el balón en las inmediaciones del área, amagó y se sacó un disparo cruzado imposible de detener para el portero. Tras este tanto, Paco González aseguró, en tiempo de Juego, que "cuando hablan de Vitinha como Balón de Oro me enfado porque Pedri le da siete millones de euros".

