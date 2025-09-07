Kylian Mbappé enmudece al ser preguntado por Lamine Yamal y el Balón de Oro: "No se puede decir nada"

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé durante el partido de la primera jornada de LaLiga que Real Madrid y Atlético Osasuna disputan hoy martes en el estadio Santiago Bernabéu

Tan solo quedan dos semanas para saber quién será el sucesor de Rodri en la celebración del Balón de Oro, que se celebrará en el Théâtre du Châlet de París. Ahora mismo, los dos principales favoritos son Lamine Yamal y Ousmane Dembéle. Por cierto, ya están las votaciones cerradas y en secreto por France Football.

En un momento en el que todo son suposiciones y donde los mejores futbolistas del mundo son preguntados por el posible galardonado, el primer impulso es caer en la cercanía entre jugadores.

"Elegir al Balón de Oro es difícil. Tengo preferencias por compañeros, pero hay que decir que el PSG ha sido el equipo de la temporada y sería difícil pensar no dárselo a un jugador de ese equipo. Me alegró muchísimo por Luis Enrique, por Fabián. Por simpatía me gustaría que se lo dieran a Lamine o Pedri, pero por méritos deportivos tal vez está entre Ousmane o Vitinha”, dijo Rodri en la rueda de prensa.

EFE Pedri y Lamine Yamal celebra el 1-0 del Barcelona contra el Real Madrid.

Algo similar hizo Kylian Mbappé, que tiró para casa al ser preguntado en Telefoot’ de TF1 por su rival Lamine Yamal: “Espero que gane Dembélé. Lo apoyé desde el principio. Creo que era natural que lo apoyara. Después, ya veremos cómo va, porque no depende de nosotros. Si dependiera solo de mí, se lo daría. Pero no depende de nosotros. Hubo votaciones. Creo que ya terminaron, ¿no? Ya veremos. También espero que Achraf tenga una buena clasificación. Será fantástico para los defensas, demostrarles que el fútbol es de todas las posiciones. Tuvo una temporada histórica. Pero entonces... ¿quién era el tercero, me dijiste? Ah. Muy buen jugador (Lamine Yamal). Pero del Barcelona. No se puede decir nada. Pero es muy buen jugador".