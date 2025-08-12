Los grandes olvidados del Balón de Oro 2025

El pasado jueves, la revista 'France Football' dio a conocer la lista de los 30 finalistas para el Balón de Oro 2025, galardón que se entregará el 22 de septiembre en la gala que se celebrará en París.

Entre los nominados destaca la presencia de tres jugadores españoles: Fabián Ruiz (PSG), Lamine Yamal y Pedri (FC Barcelona). También la de los madridistas Kylian Mbappé, Vinicius y Jude Bellingham. Sin olvidar a Lewandowski y Raphinha que realizaron una gran temporada con el conjunto azulgrana. Pero los grandes candidatos podrían ser Dembélé y Vitinha, que ganaron con el PSG un histórico triplete que incluye la primera Liga de Campeones de la historia del conjunto parisino.

Sin embargo, en el listado también hay varias ausencias como las Jules Koundé, Musiala o la de Alexander Arnold; tres jugadores que destacaron en sus equipos la temporada pasada. Pero las ausencias más llamativas, sin lugar a dudas, son las de Julián Álvarez y Frenkie de Jong.

El delantero argentino tuvo un papel crucial en el Atlético de Madrid y, además, fue el tercer máximo goleador de la Liga con 17 goles. Unos datos, que podrían servir a Julián para formar parte de los 30 nominados. Por su parte, el centrocampista neerlandés del Barcelona fue fundamental en la conquista de los triunfos del Barcelona y uno de los pilares del estilo de juego de Hansi Flick.