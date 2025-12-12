Garbiñe Muguruza (32): "Ceno a las siete de la tarde, está muy bien porque luego picas algo y estás como ligerito"

Garbiñe Muguruza ha repasado su nueva vida en una entrevista en 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño. Desde su casa en Ginebra (Suiza), donde vive con un "horario guiri", la extenista ha confesado que su rutina es muy diferente a la española. "Ceno a las siete de la tarde, está muy bien porque luego picas algo y estás como ligerito", ha explicado, una costumbre que mantiene mientras afronta la recta final de su embarazo.

La que fuera número uno del mundo está a punto de entrar en su noveno mes de gestación: "Estoy en la recta final, ya que exploto". Ha confesado que el proceso se le ha hecho "largo" por su carácter impaciente, aunque ha sido un "buen embarazo". Sobre el parto, admite que "un poco de miedo da, ¿no? Pero no lo he pensado mucho, la verdad", esperando con ilusión la llegada del bebé: "Con ganas que llegue ese momento, un momento muy bonito".

Codirectora del Mutua Madrid Open

Muguruza ha sido nombrada recientemente codirectora del Mutua Madrid Open, un cargo que compartirá con Feliciano López. "Vamos a repartirnos y a complementarnos", ha señalado sobre la gestión de una "bestia de torneo" en el que Madrid es "pionero" al tener una dirección masculina y femenina. Aunque la idea es que ella se centre más en el circuito WTA y Feliciano en el ATP, ha aclarado que "los dos haremos de todo".

EFE Garbiñe Muguruza

Para Garbiñe, este nombramiento cumple un sueño, aunque ha llegado "más pronto de lo que pensaba". La campeona de dos Grand Slams siempre ha tenido una relación especial con el torneo de la capital. "Siempre soñé con formar parte del torneo, es el único que tenemos femenino y además es importantísimo. Tenía una espinita clavada porque nunca fue un torneo que me fuese genial", ha reconocido.

La vida después de la competición

Ya retirada, Muguruza echa de menos "los momentos guays" de la competición, como "ganar un punto y gritas vamos, esa adrenalina". Sin embargo, no siente nostalgia por la parte más dura del deporte de élite.

Lo que es el trabajo detrás de las cámaras en entrenamiento, la disciplina, esas horas duras de entrenamiento, eso no tanto, he de decir" Garbiñe Muguruza Sobre lo que menos hecha de menos del tenis profesional

A diferencia de su etapa como jugadora, cuando acababa saturada de tenis, ahora se declara una gran aficionada: "Veo un montón de partidos, estoy supermetida". Al ser preguntada por la rivalidad que marca el presente del tenis masculino, no ha dudado en su elección entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Alcaraz es más mágico, Sinner es más robótico" Garbiñe Muguruza Sobre la comparación Alcaraz - Sinner

"El que más me gusta es Alcaraz, tanto de personalidad como de tenis", ha afirmado. "Te transmite mucho más que Sinner. Cuando ves a Alcaraz, ves que sonríe, que hace muecas [...] Alcaraz es más vistoso de ver", ha añadido para justificar su preferencia por el murciano.

La extenista también ha abordado la enorme diferencia física que existe entre el tenis masculino y el femenino. "Yo creo que incluso un Junior me gana, estando en mi número 1", ha sentenciado con rotundidad. Ha recordado sus duros entrenamientos con 'sparrings' masculinos, que no se dedican profesionalmente al tenis, y cómo nunca pudo ganar a sus hermanos: "Nunca ha pasado, nunca ha pasado".

Europa Press La tenista Garbiñe Muguruza

Costumbres de atleta y faceta 'cocinillas'

La costumbre de cenar temprano de Muguruza ha recordado a la de otros deportistas de élite, como el futbolista del Atlético de Madrid Marcos Llorente. El jugador explicó en su día que realiza su última comida con la luz del sol, un hábito que también generó mucho interés por sus rutinas y su visión de la biología. "Bueno, yo soy más flexible", ha bromeado Garbiñe al respecto.

Finalmente, ha mostrado su lado más personal y hogareño, confesando que le "encanta la cocina" y hacer de su casa "un hogar". Tras su recordado paso por el programa de repostería "Bake Off", ha presumido de manejar bien los guisos de abuela como las lentejas y de hacer una "barbacoa que te chupas los dedos". Sobre su futuro bebé, mantiene el misterio: no ha revelado el sexo y sobre el nombre, asegura que sigue "dando tumbos" porque "es complicado".