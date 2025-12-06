Luis de la Fuente analiza en El Partidazo de COPE los rivales en el grupo del Mundial y habla de la 'Finalissima': "No sabemos nada con certeza"

El seleccionador nacional Luis de la Fuente se ha pasado este viernes por los micrófonos de El Partidazo de COPE para analizar el sorteo del Mundial de 2026, en el que España ha quedado encuadrada con Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde.

De la Fuente no ha ocultado su alegría por estar presente en este sorteo: "No creo en la suerte, estoy feliz porque ya es un lujo estar en un Mundial de un nivel tan alto. No recuerdo un Mundial en el que que haya tantas selecciones candidatas, entre las que nos podemos encontrar pero dicho con total humildad y respeto hacia el resto de participantes"

rivales

Durante la conversación con José Luis Corrochano, De la Fuente hablaba así de los rivales en el grupo: "Cabo Verde debuta en en el torneo y es una incógnita. La verdad es que conozco poco de los rivales ahora mismo, todavía no he tenido tiempo, obviamente, de poder estudiarlos, pero todos tienen su complejidad".

De la Fuente reconoce que conoce más "el fútbol de Arabia, pues porque Arabia ganó a Argentina en el pasado Mundial, que no es nada fácil, ¿eh? Y además hemos visto, porque yo sí que sigo la liga árabe porque sigo a futbolistas españoles que tenemos y hay que seguirlos y conozco que va creciendo cada día más y sé el tremendo esfuerzo que están haciendo".

COPE.ES Grupo de España en el Mundial 2026

Y por último, habló de la selección de Uruguay, el 'coco' del grupo: "Siempre es competitivo. Es fútbol, forma parte de de la historia del fútbol y sabemos cómo se las gastan en Uruguay, cómo compiten, qué buenos futbolistas tienen".

cruces

El sorteo ha deparado que España y Argentina vayan por el mismo lado del cuadro y que se puedan ver las caras en los primeros cruces. A pesar de ello, De la Fuente tiene claro que la responsabilidad y la obligación es intentar ser primeros, pase lo que pase: "Eso es algo incontrolable. Lo que pase luego sabemos que en la medida que vayan avanzando eliminatorias son más difíciles, obviamente, ¿no? y sabemos lo que queremos hacer. Clasificarnos es nuestra responsabilidad, nuestra obligación, nuestro profesionalidad es intentar ser primeros, como no puede ser de otra manera, independientemente de lo que hagan los demás, que lo que nos encontremos después, pues bienvenido será, porque si ojalá nos encontremos con quien sea, nos da exactamente igual porque significa que vamos quemando eh quemando etapas y siguiendo adelante"

messi

El seleccionador también habló de Leo Messi y la posibilidad de que vaya al próximo Mundial: "Soy un gran aficionado de fútbol y comentaba con la prensa argentina, ahora ese tipo de futbolista no se tiene que retirar nunca. Ojalá pudiéramos disfrutarlo. Ahora todavía Messi es un futbolista muy muy importante para la selección argentina y por importante que tiene dentro y fuera del terreno de juego"

finalissima

Durante las últimas horas ha ganado fuerza la información de la posible no disputa del encuentro ante Argentina en la 'Finalissima', y De la Fuente asegura que "no se sabe nada con certeza"

"En estos días próximos se tomarán la decisión definitiva. Hay muchos organismos implicados. Me encantaría jugar ese partido", sentenció.