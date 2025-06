La reflexión viral de Cristiano Ronaldo poniendo en duda el Balón de Oro: "Sé lo que se trabaja por detrás"

Cristiano Ronaldo es una de las personas que más saben sobre el Balón de Oro. El Bicho cuenta en sus vitrinas con 5 galardones, solo le supera Messi con 8, pero es que también se ha llevado en 6 ocasiones el de Plata y en otra más el de Bronce. De hecho, la lucha sin cuartel por el premio entre el portugués y el argentino elevó a cuotas históricas de importancia este reconocimiento.

Ahora ni CR7 ni Messi están en las quinielas para ganarlo, pero siguen siendo voces autorizadas para hablar del mismo. Este sábado al luso se le ha preguntado por quién debe ser el próximo Balón de Oro, en el que parten como favoritos Ousmane Dembélé y Lamine Yamal y ha dejado una reflexión que se ha vuelto viral y que no deja en buen lugar al premio otorgado por France Football.

"A mí me gusta dar consejos a quien quiera escuchar, pero en privado, cara a cara. Normalmente, en mi opinión, quién debería ganar es quien destaca y gana la Liga de los Campeones. Pero no hay un consenso. Yo no puedo decidir quién merecer ganar o no, porque yo no creo mucho ya en los premios individuales, sé lo que se trabaja por detrás. ¿Qué el niño tiene potencial? Sin duda alguna. Tanto él, como Mbappé, o el propio Dembélé, Vitinha, otros jugadores de España... Pero ya es un poco irrelevante. No hay un consenso al 100%", aseguró CR7.