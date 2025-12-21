Xabi Alonso se la jugará en la Supercopa de España: "Nunca he conocido un Real Madrid que empezando mal acabara bien"

Tras la victoria por 2-0 ante el Sevilla, el Real Madrid ha puesto punto final a su año 2025. Lo hizo con mal juego, un triunfo sufrido y pitos para los jugadores, con Vinicius como destinatario principal. Eso sí. Mbappé consiguió igualar el récord de Cristiano Ronaldo de 59 goles en un año natural con la camiseta blanca.

¿Cómo queda Xabi alonso?

Según ha contado Miguel Ángel Díaz, el momento de la verdad para el tolosarra llegará en la Supercopa de España. El Real Madrid está ya de vacaciones y volverá al trabajo el lunes 29 de diciembre. Su próximo partido será el 4 de enero en el Bernabéu a las 16:15 horas ante el Betis y el siguiente la semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid, cuatro días después.

El Real Madrid lleva 3 victorias seguidas (Alavés, Talavera y Sevilla), pero la imagen está siendo muy mala y los jugadores parecen apáticos. Xabi Alonso lleva varias semanas en una situación muy delicada. El equipo no mejora, pero el técnico se escuda en que todo cambiará cuando se vacíe la enfermería. Lo normal es que llegue a la semifinal contra el Atlético de Madrid, pero si el equipo vuelve a caer con estrépito todo apunta a que será destituido.

EFE Xabi Alonso, en el banquillo durante el Real Madrid-Sevilla

la opinión de paco gonzález

"He conocido muchos Real Madrid que empezando bien acabaron mal, por ejemplo el de Queiroz, pero nunca he conocido un Real Madrid que empezando mal acabara bien. Es verdad que si he conocido un Real Madrid que yendo mal en Liga acababan ganando la Champions. Yo ahora tengo la respuesta cada vez que un aficionado me pregunta qué le pasa al Real Madrid. Y la respuesta es: no tengo ni puñetera idea", reflexionaba el director de Tiempo de Juego, que explicaba sus sensaciones.

"No soy capaz de unir lo que se de una manera lógica. Hay bajas y las de defensa son importantes; hay estados de forma malos; hay pequeños brotes verdes; hay días que se juega bien; hay días horribles... no se unir todos esos puntos para conseguir una explicación lógica y creo que dentro les pasa lo mismo", argumentaba Paco González. "Un jugador del Real Madrid quiere ganar 3-0, más que ellos no querrá ganar nadie. No me creo que estén cargándose a Xabi Alonso. El problema no es que esté en el vestuario está en la falta de carácter en el césped y los dos que lo tenían que son Carvajal y Valverde, uno no está y el otro ha empezado mal", añadía antes de que Miguel Ángel Díaz apuntara que quizás falten referentes en el vestuario y que la etapa actual le empezaba a recordar a la época de los Galácticos.

Cordon Press Dani Carvajal se ha pasado lesionado buena parte de la temporada

