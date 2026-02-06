"Hay 25 jugadores que no saben si su entrenador tiene contrato hasta el final de esta temporada, o una más, es un tema de conversación en el vestuario"

El contrato de Álvaro Arbeloa como nuevo técnico del Real Madrid se ha convertido en un tema de debate. La falta de comunicación oficial por parte del club sobre la duración de su vinculación ha generado un clima de incertidumbre que, según se comentó en el programa 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño, ya ha llegado al vestuario. Esta situación provoca que los propios jugadores no tengan claro el horizonte del nuevo proyecto.

El secretismo del club

El club no ha comunicado oficialmente la duración del contrato, y el propio Arbeloa, al ser preguntado en rueda de prensa, se limitó a decir que "sería entrenador del Madrid hasta que el Madrid quisiera". Esta respuesta, aunque diplomática, no despeja las dudas y alimenta la percepción de que su puesto está en una suerte de interinidad, un término que surgió durante el debate entre los tertulianos.

Cuál es el secretismo alrededor de Arbeloa"

Los colaboradores de El Partidazo de COPE calificaron la situación de "interinidad" o de estar "a prueba". Se argumenta que, si bien el club muestra confianza en él al darle la oportunidad de dirigir al primer equipo en lugar de buscar un sustituto en el mercado, la ausencia de un contrato definido sugiere que su continuidad dependerá de los resultados. "¿Cuál es el secretismo alrededor de Arbeloa?", se preguntaron en el programa.

Alamy Stock Photo Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid CF

El precedente de Solari

El caso recuerda inevitablemente al de Santiago Solari en 2018. Cuando Solari sustituyó a Lopetegui, el club lo anunció inicialmente como entrenador interino. Poco después, comunicó la firma de un nuevo contrato, otorgándole un respaldo explícito que, por ahora, Arbeloa no ha recibido. A pesar de ese contrato, Solari fue cesado en marzo para dar paso a la llegada de Zidane, un desenlace que pone de manifiesto la volatilidad del banquillo madridista.

No ves en Arbeloa una figura de autoridad en el vestuario"

En el debate se planteó si esta falta de respaldo explícito podría mermar la autoridad de Arbeloa frente a un vestuario lleno de estrellas. "No ves en Arbeloa una figura de autoridad en el vestuario", afirmó uno de los tertulianos. La percepción de que un entrenador está de paso puede influir en la dinámica con la plantilla, que volverá a los entrenamientos el miércoles. Otros, en cambio, defendieron que no comunicar los detalles puede ser una estrategia para proteger al técnico.

Alamy Stock Photo Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid CF

La gestión de la plantilla

Se recordó el caso de Solari, quien al poco de ser confirmado, tomó decisiones drásticas como la de sentar a figuras como Isco y Marcelo, llegando a decirle al malagueño que "no podía subirse a la báscula porque excedía el peso". En contraste, decisiones recientes de Arbeloa, como la de situar a Camavinga como lateral izquierdo, ya habrían generado, según los tertulianos, cierto malestar en la planta noble del club. Este tipo de situaciones, concluyen, demuestran la delicada posición del entrenador si no cuenta con un apoyo total por parte de la directiva.