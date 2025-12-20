Manolo Lama analiza el posible regreso de Zidane al banquillo del Real Madrid en sustitución de Xabi Alonso: "Te lo puedo confirmar"

El futuro de Xabi Alonso al frente del Real Madrid sigue dando que hablar ya que la imagen no terminar de acompañar, aunque los resultados los va consiguiendo.

Es cierto que consiguió la victoria el pasado fin de semana en Vitoria ante el Alavés por 1-2, y el miércoles avanzó a los octavos de final de la Copa del Rey después de la sufrida victoria en Talavera por 2-3.

xabi alonso

Xabi Alonso aseguró este viernes que, pese a la mala racha de su equipo, siente el respaldo del club y que “desde el presidente hasta los jugadores” trabajan todos “unidos” con un “esfuerzo incuestionable”.

“Desde el inicio, hemos tenido una conversación cercana, de confianza y de respeto. Sabiendo el proyecto y los objetivos que tenemos. Con exigencia máxima. Es un largo camino con momentos buenos y no tan buenos”, dijo en rueda de prensa.

“En el Real Madrid aspiramos a todo. El objetivo final sabemos cuál es. Y cómo queremos hacerlo es fundamental. estamos todos unidos, desde el presidente hasta los jugadores; el esfuerzo que estamos poniendo es incuestionable”, añadió.

Oscar J. Barroso Xabi Alonso, en rueda de prensa

Un Xabi Alonso que aseguró que está “bien” y “con ganas, energía y fuerza” a pesar de las críticas, a la vez que respondió, al ser preguntado sobre qué nota se daría en esta primera mitad de temporada, que “no” le “corresponde” a él hacerlo.

posibles sustitutos

En la previa del Real Madrid-Sevilla se analizó en Tiempo de Juego los nombres que puedan sustituir a Xabi Alonso al frente del banquillo, si esto finalmente acaba ocurriendo.

Manolo Lama, desde el Santiago Bernabéu habló de los entrenadores libres y analizó si es posible o no que el francés Zinedine Zidane regrese al Real Madrid: "Zidane está comprometido con Francia para cuando acabe el Mundial. Y Zidane ha hablado con Florentino. Esto también te lo puedo confirmar. Florentino le ha llamado y le ha dicho que no, que no".

COMUNIDAD DE MADRID/CORDONPRESS Zidane, junto a Florentino Pérez y Díaz Ayuso en el partido de la NFL

El pasado 16 de noviembre se pudo ver a Zidane junto a Florentino Pérez en el Santiago Bernabéu por la disputa del partido de la NFL en el feudo blanco. Imagen que desató muchos rumores por la posible vuelta del galo al Real Madrid.