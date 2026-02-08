"Tú no ves en Arbeloa una figura de autoridad en el vestuario, así de claro, ves a alguien que está para ordenar mínimamente la cosa de aquí a final de temporada"

El debate sobre la idoneidad de Álvaro Arbeloa para el banquillo del Real Madrid está en plena efervescencia. Según una información de Rubén Cañizares en el diario ABC, comentada en 'El Partidazo de COPE', el vestuario ya muestra síntomas de preocupación. La noticia destaca un "caos táctico", "demasiados futbolistas fuera de sitio" y "piezas intocables", una situación que ha puesto en alerta a la plantilla blanca apenas seis partidos después de la llegada del técnico, tal y como se analizó en el programa con Juanma Castaño, quien abría reflexionando: "Si al sexto partido ya empezamos a hablar de no gusta en la planta noble... le veo un futuro complicado a Arbeloa".

Caos táctico y decisiones inexplicables

El núcleo de las dudas de los jugadores reside en las decisiones tácticas de Arbeloa. Rubén Cañizares explicó que, si bien están contentos con el trato personal, cuestionan su experiencia táctica. Momentos concretos han alimentado este escepticismo, como dos jugadas ante el Rayo Vallecano donde los desajustes defensivos dejaron expuesto al equipo tras sendos córneres a favor. "Esas 2 situaciones de ataque del Madrid mal defendidas llaman la atención al vestuario", señaló el periodista.

Otro de los grandes puntos de fricción es la posición de los futbolistas. La controversia sobre Gonzalo, a quien Arbeloa afirmó poner para tener "un jugador de área", es significativa. Cañizares desveló que el mapa de calor de Gonzalo lo ubicaba jugando casi en su totalidad por la banda derecha. "Lo que él dice en rueda de prensa no se corresponde con lo que sucedió en el partido", sentenció Cañizares, evidenciando una desconexión entre el plan del técnico y su ejecución.

Oiga, señores, que les ha señalado todo el estadio Santiago Bernabéu"

Alamy Stock Photo Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid CF

La responsabilidad de los jugadores

En el debate de la COPE, varias voces giraron el foco hacia los jugadores. Nacho fue rotundo: "Es momento en que los futbolistas del Real Madrid tienen que bajar la cabeza, tienen que apretar los dientes, tienen que trabajar como nunca, y se tienen que dejar de este tipo de filtraciones". Y les recordó: "Oiga, señores, que les ha señalado todo el estadio Santiago Bernabéu". Este sentir lo compartía Manolo Lama, que criticó a los futbolistas por cuestionar permanentemente a sus entrenadores, desde Carletto a Xavi Alonso y ahora Arbeloa.

Siro López también mostró su hartazgo con la actitud de la plantilla, sugiriendo con ironía que el club debería hacer un referéndum para que eligieran entrenador. La reacción de los tertulianos no se hizo esperar, con López argumentando que "ya está bien de que los jugadores también cuestionen a los entrenadores permanentemente, y lo más duro de esto no es que los cuestionen, es que el club lo airee, que es lo más lamentable". Por su parte, Arancha Rodríguez matizó que "el club respalda absolutamente a Arbeloa en las decisiones que toma".

El Madrid juega mal al fútbol, muy mal"

Alamy Stock Photo Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid CF

Resultados frente a la imagen del equipo

A pesar de la agitación interna, los números ofrecen una visión mixta. Como recordó Nacho, Arbeloa ha logrado recortar la distancia con el Barcelona en LaLiga a solo un punto. Sin embargo, este avance se ve empañado por la eliminación de la Copa del Rey ante un equipo de Segunda División y la imagen "horrorosa" ofrecida en los últimos encuentros, como describió Alfredo Relaño. La victoria contra el Rayo, lograda con un penalti "llovido del cielo" en el minuto 99, no sirvió para calmar las aguas.

El sentimiento general entre la afición es de frustración. Manolo Lama lo resumió con claridad: "El aficionado del Madrid está descontento con el fútbol del Madrid... El Madrid juega mal al fútbol, muy mal". Este descontento, que precede a la llegada de Arbeloa, persiste sin importar quién ocupe el banquillo. La situación se complica aún más con la incertidumbre sobre el contrato de Arbeloa, un detalle que, como apuntó Cañizares, el club aún no ha comunicado.