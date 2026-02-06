"Arbeloa lleva una 'L' en la espalda; por eso, algunas de sus decisiones han sembrado las dudas de si está capacitado para dirigir y recuperar al Real Madrid hasta final de temporada"

El Real Madrid, tras dos días de descanso, volvió este pasado miércoles a los entrenamientos y lo hizo con las famosas máscaras de Pintus. La plantilla se sometió a las exigentes pruebas del preparador físico del club blanco.

Vinicius y Mbappé, con las máscaras

Según ha detallado Arancha Rodríguez en 'Deportes COPE' el objetivo de este exigente entrenamiento "es que los jugadores aprendan a autorregular la resistencia a las repeticiones". El ejercicio en concreto consiste en realizar carreras de 50 metros con tramos de descanso.

"No es para ver quién es mejor, sino para comprobar la capacidad para autorregularte", explicaba nuestra compañera. Y el 'método Pintus', que se extenderá durante las dos próximas semanas, más allá de lo físico, tiene un importante factor psicológico.

LAS PRIMERAS DUDAS CON ARBELOA

La temporada en el Real Madrid no está siendo sencilla. Y prueba de ello es que han surgido las primeras dudas con algunas de las decisiones de Álvaro Arbeloa, tal y como informó Miguel Ángel Díaz.

EFE Álvaro Arbeloa, durante el Real Madrid-Levante

Y es que los frecuentes cambios de posición que realiza el técnico, sacando a los jugadores de su posición natural, no convencen al club. Esta práctica ha generado descontento en la plantilla y el ejemplo más reciente fue contra el Rayo Vallecano.

Partido en el que Camavinga jugó como lateral izquierdo. Una decisión que sorprendió mucho porque en el banquillo estaban Álvaro Carreras y Fran García.

¿QUÉ PASA EN EL VESTUARIO DEL REAL MADRID?

Y para arrojar un poco de luz, Rubén Cañizares contó en El Partidazo de COPE cómo es la situación en el Real Madrid. "En este club lo que predomina son los resultados y ya lo dijo Arbeloa el día de su presentación", empezó diciendo el periodista.

Y agregaba: "Pero es cierto que en estos seis partidos ha habido algunos partidos que han dejado ciertas dudas en la plantilla, sobre todo en cuanto a los conocimientos o experiencia táctica que pueda tener Arbeloa".

EFE Abrazo entre Arbeloa y Vinicius tras el gol del brasileño al Mónaco eh Champions League

Rubén Cañizares iba más allá y señaló las principales diferencias entre los problemas que tuvo Xabi Alonso y los que se está encontrando Arbeloa. "Con Xabi Alonso faltaba 'feeling' y había un clima un tanto irrespirable entre algunos jugadores de la plantilla y él. Y Arbeloa, por su parte, se ha entregado a los jugadores y están encantados", señalaba.

Y explicaba: "Pero lleva una 'L' en la espalda porque solo tiene a sus espaldas seis partidos como profesional. Y los jugadores consideran que ciertas decisiones en partidos como ante el Rayo o el Benfica han sembrado esas dudas de si Arbeloa está capacitado para dirigir técnicamente al equipo y recuperarlo de cara a los dos títulos que quedan hasta el final de temporada".

Para finalizar, Rubén Cañizares narró varias de esas acciones, como por ejemplo que Gonzalo terminó jugando en la banda derecha contra el Rayo cuando Arbeloa dijo en la rueda de prensa posterior que necesitaba un jugador de área.