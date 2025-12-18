Juanma Castaño señala un detalle de Xabi Alonso al finalizar el Talavera - Real Madrid: "Se ha quedado como ido"

El Real Madrid logró el pase a los octavos de final de la Copa del Rey tras ganar 2-3 al Talavera en un partido en el que acabó sufriendo y que salvó gracias a un doblete de Mbappé y a un paradón de Lunin en el descuento que evitó la prórroga ante un equipo de 1ª RFEF.

Xabi Alonso sorprendió al alinear los 90 minutos a Kylian Mbappé, que el pasado miércoles se perdió el partido ante el Manchester City por lesión y que acabó siendo el salvador con dos goles que le dejan a un solo tanto del récord de goles de Cristiano Ronaldo en un año con el Real Madrid (59). Esa cifra podría igualarla este sábado en el partido ante el Sevilla en el Santiago Bernabéu.

EFE Los jugadores del Real Madrid celebran el gol de Mbappé en el campo del Talavera, en Copa del Rey

Pese a poner con 0-2 a favor en la primera parte, el Real Madrid volvió a dejar muchas dudas después de una segunda parte en la que volvió a perder la pelota y en la que estuvieron a punto de igualarles el marcador en dos ocasiones. Después del partido, Xabi Alonso volvió a salir señalado por la mala imagen del equipo y que se suma a los malos resultados en el último mes y medio, que ha provocado perder la ventaja de cinco puntos que tenía con el Barcelona, que está ahora líder con cuatro más que su eterno rival.

juanma castaño y el detalle de xabi alonso

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, quiso señalar la imagen de Xabi Alonso al finalizar el partido. El entrenador tolosarra se quedó unos segundos parado en la esquina de su banquillo sin moverse:

EFE TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO), 17/12/2025.- El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey que Talavera CF y Real Madrid disputan este miércoles en el estadio de El Prado. EFE/Manu Reino

"Ha pitado el árbitro el final y se ha quedado sentado como dos o tres segundos en el banquillo Xabi Alonso como sin reaccionar. Ha sido una imagen que yo digo se ha quedado como ido. Y luego en la rueda en la rueda de prensa se ha equivocado, ha dicho el domingo contra el Mallorca, y dice, 'perdón, contra el Sevilla'. Creo que está superado".