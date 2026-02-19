Chema Martínez, atleta: "Antiguamente, salías a correr o hacer deporte con cualquier cosa, hoy en día, no solo te quieres gustar a ti mismo, quieres gustar a los demás"

El debate sobre la importancia de la ropa y la estética en el deporte ha llegado a 'El Partidazo de COPE', donde el atleta Chema Martínez ha compartido su visión junto a Juanma Castaño y Joseba Larrañaga. Para Martínez, la evolución es clara: "Antiguamente, salías a correr o hacer deporte con cualquier cosa, hoy en día, no solo te quieres gustar a ti mismo, quieres gustar a los demás". Esta idea de cuidarse y gustar se ha convertido, en su opinión, en una de las claves para que la gente haga más deporte.

Juanma Castaño ha confesado que a él, personalmente, "el material me motiva", una sensación que comparte con el exseleccionador Luis Enrique. Castaño ha recordado con humor cómo apareció en una clase de spinning con un maillot de Lance Armstrong o cómo utiliza siempre material de última generación para jugar al pádel. Chema Martínez está de acuerdo y afirma que estrenar zapatillas, ropa o cualquier accesorio le da un "extra de energía".

Sin embargo, no todas las opiniones van en la misma dirección. El programa ha mencionado un artículo de la revista 'Runners' que advierte del riesgo de que "la ropa se convierta en disfraz" y acabe "pesando más de la cuenta". Según este punto de vista, la obsesión por la apariencia puede ser contraproducente, ya que "correr mejor no consiste en añadir cosas, sino en quitar las que sobran". A pesar de ello, para Martínez, si la estética es lo que empuja a alguien a salir a correr, es algo "maravilloso", una puerta de entrada a un estilo de vida activo donde es fundamental saber cómo elegir la zapatilla perfecta.

Lecciones de vida de un deportista de élite

En un plano más personal, Chema Martínez ha reflexionado sobre lo que el atletismo le ha enseñado. Ha confesado que lo que más le emociona a día de hoy es simplemente "poder salir a correr" cada mañana. El atleta ha explicado que el deporte le ha forjado una "mentalidad ganadora" para afrontar la vida con optimismo, perseverancia y confianza. Gracias a su carrera ha aprendido a no renunciar a los objetivos y a mantener siempre una actitud positiva.

También ha querido mostrar la cara menos visible del alto rendimiento, una vida que puede ser "devastadora y cruel" por la dedicación exclusiva que exige. El deportista vive para su disciplina "las 24 horas al día", una realidad difícil de procesar para quien no lo ha vivido. "Soy lo que soy gracias al deporte", ha sentenciado, resumiendo cómo todas estas enseñanzas marcan su día a día. Puedes escuchar más sobre los beneficios de correr en su sección.

Preguntado sobre qué se dice a sí mismo en los momentos de máximo esfuerzo, cuando parece que ya no puede más, su respuesta es contundente: "Realmente, no me digo nada, continúo". Martínez asegura que en esos instantes procura "no tener pensamientos negativos", derriba los muros y se motiva con "cosas bonitas y cariñosas".

Actualidad del mundo del running

El programa también ha repasado la actualidad del atletismo, destacando el increíble final del Maratón de Sevilla, que se decidió en la 'foto finish' tras más de dos horas de carrera. La organización tuvo que esperar tres minutos para proclamar ganador al etíope Deresa Geleta. Además, una anécdota curiosa fue que, por problemas con los temporales, las medallas no llegaron a tiempo y se entregaron unas de madera.

Otros hitos del fin de semana han sido la Media Maratón de Barcelona, con 36.000 participantes y más de 31.000 'finishers', y el campeonato de España de 10 kilómetros en Ibiza. Puedes escuchar el análisis completo de estas noticias y la sección de Chema Martínez en el audio de El Partidazo de COPE.