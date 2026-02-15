Chema Martínez, sobre cuándo cambiar de zapatillas de running: "Yo lo que haría sería tener dos o tres pares y, al final de cada año, cambiarlos"

El atleta Chema Martínez ha vuelto a la sección KM42 de El Partidazo de COPE para charlar con Juanma Castaño y Joseba Larrañaga sobre el mundo del running. En su última intervención, el deportista ha desvelado uno de los trucos más importantes para los corredores principiantes: cada cuánto tiempo se deben cambiar las zapatillas. Aunque su nivel, como él mismo reconoce, "ha bajado muchísimo", su experiencia sigue siendo una guía fundamental para los aficionados.

La clave: tener varios pares de zapatillas

Ante la pregunta sobre la rotación de calzado óptima para un corredor principiante, Martínez ha sido claro. En lugar de usar un solo par hasta desgastarlo, su consejo es "tener 2, 3 pares". Según explica, un corredor que está empezando no acumulará los kilómetros suficientes como para que la zapatilla se deteriore en pocos meses, por lo que pueden durar "seguramente un año sin tener ningún problema". Su recomendación es irlos rotando y, "al final, cabo de año, vuelves a cambiar otros 3". De esta forma, ofrece las claves para elegir la zapatilla de running perfecta.

Yo lo que haría sería tener dos o tres pares y, al final de cada año, cambiarlos"

Alamy Stock Photo Interior de una moderna tienda minorista de Skechers que exhibe diversas zapatillas y zapatos deportivos en los estantes de un centro comercial.

El futuro y el pasado de un campeón

Aunque afirma estar "a años luz de como estaba antes", Chema Martínez no pierde la pasión por competir y "llevar mi cuerpo al límite". De cara al futuro, ha confirmado que participará en la Mapoma de 2026, aunque todavía no ha decidido si correrá los 10 kilómetros, la media maratón o la maratón completa. Su motivación, más allá de los resultados, es el placer de entrenar y disfrutar del esfuerzo, porque como ha señalado en otras ocasiones, "correr no es solo quemar calorías".

Volvería, creo, a hacer absolutamente todo de la misma manera"

Alamy Stock Photo Mujer joven eligiendo zapatillas en la tienda

Al ser preguntado sobre qué haría distinto si volviera a empezar, la respuesta de Martínez es contundente: "creo que nada". El atleta defiende que la madurez y el crecimiento personal se forjan "no solo de las cosas buenas, que son pocas, sino de todas las cosas malas que nos pasan". Para él, los obstáculos que nos vamos encontrando a lo largo del camino son los que "nos hacen mejorar, nos hacen aprender y nos hacen avanzar".