El debate sobre qué es mejor, andar o correr, ha vuelto a la palestra en el espacio 'Km42' de 'El Partidazo de COPE'. Durante la charla entre Juanma Castaño, Joseba Larrañaga y el atleta olímpico Chema Martínez, se ha llegado a una conclusión clara: aunque el 'running' ofrece beneficios más rápidos e intensos, la verdadera victoria para la salud es abandonar el sedentarismo. La clave, como apuntaba Castaño, no está en comparar una actividad con otra, sino en contrastarla con la inacción: "la comparación hay que hacerla con estar en el sofá".

Andar o correr, esa es la cuestión

Desde un punto de vista puramente técnico, las diferencias son notables. Chema Martínez ha explicado que el gasto calórico es muy distinto: mientras que una persona que camina a un ritmo de 6 kilómetros por hora puede quemar unas 300 kilocalorías, al correr se puede duplicar esa cifra. "Estaríamos gastando en torno a 700, 800 kilocalorías por hora", ha señalado el atleta, lo que demuestra la eficiencia del 'running' para quien busca resultados medibles en menos tiempo. Además, el ejercicio intenso tiene un beneficio añadido, ya que el cuerpo "sigue quemando kilocalorías" durante la fase de recuperación.

La comparación no hay que hacerla con correr, la comparación hay que hacerla con estar en el sofá"

Sin embargo, el consenso en el programa ha sido que la perspectiva debe cambiar. Juanma Castaño ha introducido el matiz fundamental al afirmar que "aunque correr quema más calorías, la comparación no hay que hacerla con correr, hay que hacerla con estar en el sofá". Esta idea resalta que el principal enemigo de un estilo de vida saludable es la inactividad. Por ello, empezar a caminar es un paso gigantesco para cualquier persona sedentaria, independientemente de la intensidad.

Alamy Stock Photo Corredores corriendo por el paseo marítimo de Santander, Cantabria

Andar es una actividad accesible para todo el mundo, con un riesgo de lesiones mucho menor, lo que la convierte en la opción ideal para personas de cierta edad o para quienes se inician en el deporte. De hecho, para muchos, como demuestra la historia de Paco a sus 81 años, la edad no es un impedimento. Además, la constancia que permite esta práctica, pudiendo realizarse a diario, a menudo se traduce en una notable pérdida de peso para quienes la adoptan de forma regular, evitando el peligro de una obsesión peligrosa con el running.

La caminata japonesa: una alternativa intensa

Para aquellos que buscan un punto intermedio, Chema Martínez ha presentado una técnica innovadora: la 'caminata japonesa'. Este método consiste en calentar y luego alternar intervalos de tres minutos caminando muy rápido con tres minutos de forma suave, hasta completar media hora. Según el experto, realizar esta rutina cuatro días a la semana puede ofrecer "resultados extraordinarios", ya que los cambios de ritmo mejoran el metabolismo y el sistema aeróbico sin el impacto que supone correr y el riesgo de una grave lesión de rodilla.

Alamy Stock Photo Hombre corriendo en el parque del Turia de Valencia

Forzar la máquina, un riesgo para la salud

En el espacio también se ha abordado la importancia de escuchar al cuerpo. Martínez ha compartido el caso del corredor Chiqui Pérez, quien compitió en los 10K de Valencia sintiéndose mal y acabó en urgencias con una pericarditis. Este ejemplo sirve como una seria advertencia para todos los deportistas, tanto aficionados como profesionales. El mensaje de Chema Martínez ha sido contundente: la salud es lo primero.

Si estamos malos, si estamos enfermos, si nos encontramos un poco mal, ojo con llevar nuestro cuerpo al límite"

La actualidad del atletismo también tuvo su espacio, con noticias como el positivo por dopaje de Albert Korir, ganador del maratón de Nueva York en 2021, una "vergüenza" que "ensucia muchísimo el deporte", en palabras de Martínez. Por otro lado, se celebró el nuevo récord de España de 10 kilómetros en ruta de Said Mechaal, quien tras la carrera quiso dejar claro su agradecimiento al apoyo recibido en Estados Unidos: "Todo es gracias a Estados Unidos, muy, lo quiero dejar muy claro, a Estados Unidos y a mi club, el Vistasol, punto".