Alfredo Relaño, comentarista de El Partidazo de COPE: "Vinicius ha medido a Xabi Alonso y le ha ganado"

El Real Madrid se ha ido al parón de selecciones con malas sensaciones después de los últimos resultados, la derrota en Anfield en la Liga de Campeones ante el Liverpool, y el empate en un mal partido ante el Rayo en Vallecas.

Con estos resultados, a pesar de que el Real Madrid es líder en Primera División, y en el top-8 en la Champions League, la figura de Xabi Alonso está siendo cuestionada.

Este miércoles, en El Partidazo de COPE, Alfredo Relaño se fijó en la frialdad que parece que muestra Xabi Alonso en sus comparecencias: "Hay un un enfriamiento, yo creo, un desencanto demasiado rápido y eso que está muy bien en los resultados. Se le vio muy solo ante el club en el caso de Vinicius y además fue un estallido que luego tuvo dos 'recochineos'"

"Uno la petición de disculpas a todo el mundo menos a uno, y luego el penalti que tira en el Bernabéu, que yo creo que también se entiende y el propio Xabi lo asume como un desafio a su autoridad porque recuerda que el primero que tiene que tirarños es Mbappé". añadió

"Él mismo no tiene mucha empatía. Se le ve cuando habla la prensa, habla la afición y se le ve con mucha frialdad en las ruedas de prensa. No da una sensación de calidez y de estar muy implicado en las cosas del equipo. Cómo salió después del partido Liverpool fue casi digamos era una bacalá diciendo", añadió.

En el anterior análisis ya introdujo el problema con Vinicius, y repitió esa idea: "Vinicius le ha medido y le ha ganado sigue jugando y tira un penalti si le da la gana".

"Cuando llega un entrador nuevo, todos se empiezan a mirar hasta los calcetines a ver que como se hace con un jefe, a ver si le puedo torear. Y a este ha habido uno que le ha toreado, en público, en medio de la Plaza de las Ventas, llena hasta hasta la bandera. Y es así", sentenció. Escucha íntegra su opinión en el siguiente audio.

Muchas informaciones apuntan a que el próximo martes 10 de diciembre a las 21:00h se la podría jugar Xabi Alonso ante el Manchester City.