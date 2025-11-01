Alfredo Relaño, comentarista de Tiempo de Juego: "Vinicius hizo un comunicado pidiendo perdón a todos menos a Xabi Alonso y eso me parece un desplante mayor que el enfado"

El Real Madrid, tras la victoria en el Clásico, recibía este sábado al Valencia en el Santiago Bernabéu en un partido que estaba marcado por el reencuentro de Vinicius con su afición después de su enfado al ser cambiado frente al FC Barcelona.

Alamy Stock Photo Un trabajador del Real Madrid sujeta a Vinicius Jr. (7) detrás de Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, durante el partido de La Liga 2025-2026 de EA SPORTS entre el Real Madrid y el FC Barcelona, ​​disputado en el estadio Santiago Bernabéu.

El futbolista brasileño se retiró del terreno de juego realizando gestos y gritando por la sustitución. Y las cámaras de DAZN le captaron diciendo "me voy del equipo, me voy, me voy..." cuando se retiraba al túnel de vestuarios.

VINICIUS PIDE PERDÓN Y XABI ALONSO ZANJA LA POLÉMICA

El '7' del Madrid quedó señalado por su actitud hacia Xabi Alonso y también hacia sus compañeros, pero el miércoles se disculpó con sus compañeros dentro del vestuario y también con la afición con un breve comunicado que publicó en Twitter.

"Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente", escribía.

Y agregaba: "A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día".

Unas disculpas en las que Vinicius no mencionaba a su entrenador, que este viernes daba por zanjado el tema en la rueda de prensa previa al encuentro contra el conjunto 'ché'.

ALFREDO RELAÑO OPINA DEL PERDÓN A VINICIUS

Paco González preguntó antes del partido a Alfredo Relaño si se creía las disculpas y el comentarista lo tenía muy claro. "El arrepentimiento en sí, sí me lo creo. Pero creo que el desafío al entrenador lo ha redoblado", empezó diciendo.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Vinicius, en un partido de esta temporada con el Real Madrid

Y añadía: "Nosotros no estábamos en la reunión del vestuario, pero él ha hecho un comunicado pidiendo perdón a todos menos a Xabi. Y me parece un desplante mayor porque el entrenador es el más ofendido".

Alfredo Relaño también opinión sobre la titularidad de Vinicius frente al Valencia y comentaba: "Me parece bien que Xabi le ponga. Pero es muy difícil manejarse en este caso si eres el jefe porque parece que es una desesperación permanente".

Para finalizar, señalaba: "Cualquier cosa que haga tiene sus contraindicaciones y, además, es el mejor jugador que tiene para esa posición y también es de los dos o tres mejores del equipo". Y agregaba: "Para enfadarse y quitar a un jugador valemos cualquiera. Pero a Xabi Alonso le pagan para que saque partido a todos y particularmente a los mejores".