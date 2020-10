Enrique Rosich, misionero en El Chad: "Cuando voy a un pueblo es como si hiciera el rally del Dakar"

El domingo 18 de octubre se celebra el día mundial de las misiones, más conocido como el DOMUND. Este año con el lema 'Aquí estoy envíame', un día para recordar al mundo la labor que realizan los misioneros en los lugares más complicados de la tierra, y un día también para ayudarles y rezar por ellos. Uno de esos 'trabajadores de la mies' es el misionero comboniano Enrique Rosich, que llegó a El Chad con 28 años.

Dejarlo todo e irse como misionero a otro continente parece una locura y puede parecernos muy lejano. Pero a Enrique le llegó de una forma muy natural: "Yo trabajaba cerca de donde están los combonianos. Saliendo del trabajo pasaba cerca de la puerta, vi que había un museo africano y por curiosidad fui a ver qué era aquello. Viendo las cosas de la cultura africana empezó ya a darme vueltas en la cabeza que el mundo es muy grande y se me abrió un horizonte que no había previsto. A partir de ahí Dios empezó a llamar a mi puerta y no se me quitaba de la cabeza. Yo pensaba: 'no quiero estar toda mi vida en una oficina, quiero algo más interesante'".

Y así acaba siendo misionero comboniano, ejerciendo una labor crucial de diferentes tipos: "He trabajado en parroquias rurales, he visitado poblados, he vivido en zonas donde no hay caminos y cada vez que vas a un pueblo es como si hicieras el rally del París-Dakar. Aquí una parroquia es casi como una diócesis, haces kilómetros y kilómetros. He trabajado en dos parroquias de dos ciudades. He dado clases en el seminario mayor durante unos años. He sido capellán de universitarios y luego me he ocupado de una escuela diocesana de catequistas y familias".

Además Enrique cuenta que ha tenido "la suerte de viivr en la Iglesia más joven de África. El primer misionero del Chad llegó en el año 1929. Por eso he conocido la primera generación de cristianos de este lugar. Cuando llegué, los curas y monjas éramos todos del primer mundo por decirlo de alguna manera. Poquito a poquito he ido viendo crecer esa Iglesia de forma que a día de hoy, soy el único blanco de la diócesis".

Enrique Rosich es muy consciente de la importancia de la labor que realizan los misioneros porque lo ha vivido en primera persona. Y por eso sabe también la importancia que tiene el día del Domund: "Creo que anunciar el Evangelio es anunciar a Jesús y pienso que es necesario darse cuenta de que eso no es algo que nos pertenece a nosotros, sino a todos, especialmente a la gente más necesitada". En el Chad "somos 27 curas en toda la diócesis, no sé cuántos hay en la diócesis de Madrid por ejemplo. Pero eso te da una idea de que la mies es mucha, pero los obreros pocos, y hay que continuar rezando al dueño de la mies".