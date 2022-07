Clara Pardo, en 'Diálogos en femenino': "Ojalá Manos Unidas no fuera necesaria'

En este último ‘Diálogos en femenino’ de la temporada veraniega de 2022, nos encontramos con Inma Shara, directora de orquesta y la expresidenta de Manos Unidas, Clara Pardo.

En 2019 Inma Shara dirigió a la Orquesta Sinfónica Nacional Checa en el 60 aniversario de Manos Unidas, un momento especial para la directora que le permitió conocer la gran labor de la ONG que entonces presidía Pardo. Y sobre ello hablan nuestras invitadas, sobre la vida y la solidaridad, la necesidad de ayudarnos y la de dotar de sentimiento todo aquello que hagamos.

De hecho, Inma considera que “Manos Unidas es la medicina de la realidad”, algo que afirma Clara y añade que “ojalá Manos Unidas no fuera necesaria” recordando que “Manos Unidas lleva 63 años luchando contra el hambre y ojalá pudiéramos no ser necesarios porque no existiría el hambre en el mundo”. Y así nuestras dialogantes se enfrascan en una conversación sobre la filantropía, la necesidad de dar valor a las cosas que tenemos a nuestro alcance, el agradecimiento…

Para llegar a la crispación, que en opinión de Shara “vivimos en una sociedad muy crispada a todos los niveles” y Clara lo considera como “lo peor que tenemos hoy en día”. Por eso aboga por la necesidad de contar “cosas buenas y agradables, también las malas porque las hay y tenemos que ver la botella medio llena, porque tenemos esa obligación”. Lo que constata la directora de orquesta añadiendo que “hay que tener una actitud positiva. Si tú motivas a las personas, si tú eres una persona agradecida, si tú siembras vida, recoges vida”.

ASÍ SON INMA SHARA Y CLARA PARDO

Inma habla de sí misma y de su trabajo con el mismo entusiasmo con el que maneja la batuta. Recuerda que con 4 años la música ya le hacía feliz y con apenas 12 vio de manera clara que debía formar parte de su vida. Ha trabajado fuera de España con orquestas de todo el mundo y para no tener que repetir su nombre y apellido demasiadas veces, prefirió acortarlo. Quienes la conocen aseguran que mantiene intacta la pasión de sus comienzos, quizá porque está convencida de que la música posee una mayor capacidad para emocionar.

Esta alavesa huye de la cacofonía política y social que nos rodea. Reconoce ser muy disciplinada en todos los hábitos de su vida. También en la alimentación. El chocolate le trae recuerdos de su infancia. La encantaba pero un problema en las articulaciones le obligó a sustituirlo por cacao.

También escritora, fuera del escenario se considera introvertida. Y encima de él, se enfada pocas veces y nunca la veremos gritar. Es de las que cree que se puede conseguir lo mismo sugiriendo que no mandando. Es parte, dice de su ADN.

Clara ha luchado durante toda su vida contra la indiferencia. Contra el olvido. Contra aquellas personas que pasan de puntillas ante el hambre o la pobreza en el mundo.

En la era del MeToo y de las batallas por un lenguaje inclusivo y no sexista, Clara nos recuerda por ejemplo que millones de mujeres en el sur viven privadas de sus derechos más básicos.

En 2002, esta madrileña y madre de dos hijos, decidió dejar la empresa privada para entrar como voluntaria de Manos Unidas y desde entonces ha desempeñado su tarea en el área de Proyectos trabajando en diferentes países hasta que en 2016 era elegida presidenta, cargo que ha ostentado durante 6 años. Y lo ha hecho de forma voluntaria y con el mismo compromiso que si cobrase porque no lo hace.

Hoy Inma y Clara detienen la música de la vida y contemplan el mundo sin interrupciones.





