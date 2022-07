Susana Rodríguez: "Manejar los éxitos no es fácil, a veces incluso más difícil que manejar los fracasos"

En este penúltimo ‘Diálogos en femenino’ de la temporada veraniega de 2022, nos encontramos con dos mujeres líderes y triunfadoras en su ámbito. Susana Rodríguez, campeona paralímpica de triatlón en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y médica; yFuencisla Clemares, directora general de Google en España y Portugal.

Este café sonoro en el que nuestras invitadas aprovechan en este ‘Diálogos’ en conocerse la una a la otra y, sobre todo, en saber cómo desde sus distintas profesiones pueden ayudarse para que la tecnología y el deporte se adapten de la mejor manera posible para favorecer la práctica deportiva a las personas discapacitadas.

Susana nació con albinismo y cierta limitación visual, lo que no impide que su día a día sea “como el de todos” aunque como dice “los días siempre te deparan sorpresas”. Como deportista asegura que “es disciplinado y dedicándose al 100% al deporte, ya que ahora mismo no estoy trabajando en el hospital, que lo echo de menos pero pronto volveré”.

Y en esta preparación le pregunta Fuencisla sobre la salud mental, si también se entrena esa salud mental, a lo que la campeona paralímpica que ella empezó a trabajar hace un tiempo con “una psicóloga deportiva, a partir de 2021” porque como confiesa “pensaba que no tenía nada que mejorar y me equivocaba”.

Según avanza la conversación entre Susana y Fuencisla, a la deportista le llama la atención que con el trabajo y la familia que la directora de Google cómo es capaz de llevarlo todo adelante. Y en este caso, Fuencisla lo tiene claro “la disciplina, que la tengo tanto en casa como en el trabajo”, y explica que “en el trabajo para mí la clave, primero, es montar equipos que sean muy fuertes y que también pueden estar ahí cuando tú no puedas estar y que no te necesiten a ti absolutamente para todo y que puedas delegar y que les puedes traspasar a ellos retos que tienes todos los días en la oficina y confiar en que los van a sacar adelante incluso cuando tú no estás y que si tienen cualquier duda tú estás disponible y te llaman en cualquier momento y lo solucionas. El trabajo en equipo es absolutamente fundamental y por eso hay que construir equipos diversos”.





Después de hablar de varios asuntos, llega el momento de saber cómo la tecnología ha ayudado a Susana y personas con discapacidad abriendo “unas puertas que hace unos años, incluso cuando nosotras éramos niñas no podríamos imaginar”, dice la campeona paralímpica. Aunque se ha avanzado tecnológicamente en muchos aspectos, por otro lado también inquieta a Rodríguez cómo se está utilizando esta tecnología, si se está haciendo adecuadamente y hasta dónde seremos capaces de llegar.

“La tecnología está aquí para hacernos la vida más fácil y que el potencial que tiene es asombroso” comenta Clemares señlando que “cuando hablamos de las discapacidades, sin duda, creo que os pueden ayudar a tener una vida muchísimo más similar a la que tenemos los demás porque realmente acorta todas esas barreras y por lo tanto la tecnología bien utilizada viene a tiene un potencial asombroso”.

A continuación Susana enumera una serie de ejemplos en los que adapta la tecnología al deporte: “medir el entrenamiento, medir la potencia de la carrera y la oscilación que haces con la zancada para saber si tu carrera es más o menos eficiente, en natación también, hay mediciones de frecuencia cardíaca…”. Pero, sin duda, lo que más destaca Rodríguez son los “programas de lectura de pantalla que te permiten leer todo tipo de contenidos y puedes acceder a la información que quieras; y, los GPS”.





Ser una campeona olímpica es el logro de Susana, pero ella sigue trabajando en nuevos retos aunque asegura que “manejar los éxitos no es fácil, incluso me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos. Y, obviamente siempre podemos mejoras ¿no?”.

Una lección que Fuencisla equipara al trabajo más allá del deporte incidiendo en la importancia en que no hay que “obsesionarse con la promoción” sino en la necesidad de “ir creciendo, aprendiendo y desarrollar nuevas capacidades”. En definitiva, “veo que mucha gente se obsesiona con sus debilidades y lo que hay que hacer es trabajar en lo que se te da bien para llevar esa capacidad al máximo para realmente brillar y hacerlos bien”, concluye la directora general de Google en España y Portugal.













ASÍ SON FUENCISLA CLEMARES Y SUSANA RODRÍGUEZ









Cuando alguien pregunta a Fuencisla cómo se definiría para una persona que no la conoce, ella lo tiene claro: “Soy mujer, madre de tres hijos y una profesional que está al frente del negocio español de la segunda compañía más valorada del mundo”.

Fuencisla nunca se planteó trabajar para Google. Jamás imaginó trabajar en un buscador. Entre otras cosas porque cuando era una niña ni existía internet. De pequeña quería ser cantante. No jugaba con muñecas sino con balones y coches. La quinta de 6 hermanos tuvo siempre como espejo a su padre. Emprendedor. Hecho a sí mismo. Él se empeñó en que todos estudiaran un grado porque el conocimiento es lo que les permitiría elegir lo que más adelante quisieran ser. Y Fuencisla optó por empresariales siguiendo el camino familiar. Se le daban bien las Ciencias y las Matemáticas.

Fan confesa del Real Madrid, está acostumbrada a romper moldes. Le gusta compartir los deberes con sus hijos. Cuando llega a casa silencia el teléfono y no oculta que les pone límites en el uso del mismo.

A Susana en verano de 2021 le preguntaron qué era el éxito y ella sin dudarlo, contestó: “El éxito es reinventarse”. Los Juegos Paralímpicos de Tokio en 2021 supusieron los terceros para una doctora de 34 años cuya vida cambió por completo tras quedar fuera de Pekín en 2008.

De la misma manera que de pequeña decidió que, a pesar de ser prácticamente ciega, haría lo mismo que los demás niños, entonces buscó una alternativa vital. Porque la historia de Susana es la de una mujer que convirtió su ceguera en motor vital.

Esta viguesa nació con albinismo óculo-cutáneo, una enfermedad que desde fuera se distingue por un cabello y una piel muy blancos y que desde dentro no permite ver. La misma explicación que tuvo que dar a la familia que la acogió con solo 12 años el año que fue a Inglaterra.

De pequeña, Susana tocaba la viola pero el paso de los años no ha hecho que su afición mejore. En la actualidad es médica y ha cambiado el atletismo por el triatlón. Reconoce que la forma de hablar le ayuda a retratar a la persona con la que está. Hoy esa persona es Fuencisla.





