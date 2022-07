Reyes Calderón, en ‘Diálogos en femenino’: “Si no te enseñan a querer, no aprendes a querer”

Una vez que Calderón y González se definen la una a la otra para que las conozcamos mejor, algo más sobre sus gustos, sus aficiones…, la escritora y coach hablan de la importancia de ser escuchado, de poder tener a una persona a la que le puedas contar todo y expresarle lo que sientes, “con quien compartir todo lo que llevas dentro” dice Sonia porque como recuerda Reyes “hay mucha gente que no puede compartirlo”.

En este momento explica González algunos de los talleres con los que trabaja con adolescentes, no sin antes destacar que “para mí uno de los grandes retos de acompañar es ponerte a disposición del otro y escuchar”. Así pues cuenta que junta a un grupo de adolescentes a los que pide que escriban en una hoja “las preguntas que tienen dentro”. Curiosamente, nos cuenta Sonia, las preguntas que más se repiten son “sobre el amor, el dolor, el sufrimiento, el sentido que tiene la vida, si dejarán huella en este mundo…”. Una vez tiene esos folios llega el momento de hacer esas preguntas a ese grupo de adolescentes para hablar de ellas y que cada uno diga lo que quiere, lo que siente. Y, para sorpresa de muchos, nos dice esta coach que muchos de esos niños le dicen “esto es una liberación, no sabía que la gente llevaba lo mismo que yo dentro”. A lo que Calderón añade “somos incomprensibles, porque en realidad todos somos medio adolescentes toda la vida”.

De esa necesidad de ser escuchado, de expresar lo que sientes, lleva a nuestras invitadas a hablar de la soledad. Para Reyes “la gente está cada vez más sola y la soledad tiene un enrome coste no sólo personal sino también para la sociedad”, porque como dice Sonia “no estamos hechos para estar solos”.

Por último, nos cuenta la escritora que “una de las cosas que más me llama la atención cuando investigo para hacer novela criminal es que me pregunto: ‘¿por qué alguien arranca la vida a otro?’. Y saco la conclusión que es que no pueden empatizar con otro, no saben ponerse en la posición de otro porque no saben querer. O sea, que si no te enseñan a querer no aprendes a querer. A los asesinos estos fríos asesinos en serie nunca nadie les ha enseñado a querer y por tanto son incapaces de amar”.

Para Reyes la vida es una colección de conversaciones. Lleva más de 30 años viviendo en Navarra. Natural de Valladolid, compagina su carrera como profesora universitaria con la escritura. Lee novela negra desde niña y la escribe desde hace más de dos décadas. Ha publicado más de una docena de novelas y no le cuesta reconocer que su madre todavía le pregunta por qué no se dedica a la poesía que es un género más amable.

En su casa cuando alguien ha hecho algo y nadie sabe quién ha sido, todos contestan de broma: “Fernando Lasalle”. Y ese nombre le trajo suerte a esta pionera del thriller en España como seudónimo para ganar el Premio Azorín 2016 con su novela ‘Dispara a la luna’.

Reyes escribe por la tarde, cuando termina su jornada laboral. Y lo hace en un cuarto que para cualquier visitante tendría apariencia de caótico con papeles, libros y cajas pero para ella está ordenado. Allí pinta las novelas antes de escribirlas. Allí esta filósofa, historiadora y profesora visitante en varias universidades extranjeras, empieza otra vida.

No siendo de mar, haga el tiempo que haga, la playa de La Concha en San Sebastián y el municipio guipuzcoano de Orio le esperan para un baño cuando deja Madrid o Navarra. A esta madre de 9 hijos, dos de ellos médicos, le fascina la cocina vasca.

Sonia es hija de maestros vocacionales y al igual que Reyes, también ha desarrollado su labor profesional en el ámbito universitario en España y en el extranjero. Para esta licenciada en Derecho y Administración de Empresas y doctora en Humanidades la educación ofrece una doble mirada. Por un lado, el hecho de extraer todo lo que hay en la persona y por otro, ofrecer posibilidades para que el otro pueda crecer.

Esta consultora y coach recuerda siempre que puede que nuestra libertad se encuentra entre el ver y el mirar. Que debemos educar la mirada como sus padres lo hicieron con ella y con numerosas generaciones de alumnos a las que dejaron un poso importante.

