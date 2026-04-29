29 ABR 2026 | El Aguanís de Tomás Guasch
"Pobre Champions. Se va el Real Madrid un ratito y se alborota el gallinero..."
Redacción Deportes
Publicado el - Actualizado
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"Aldama lleva un pin de una espada que le dará “suerte” en el juicio. Aquí quien no se agarra a un clavo ardiendo, se agarra a una espada de pin"
Pilar García de la Granja
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